Basescu: Guvernul Grindeanu trebuie sa plece pentru ca nu mai e credibil; au facut o hotie

"Au dat senzatia ca fac o hotie si chiar au facut o hotie. Au modificat si articole care prevedeau incompatibilitatile, au facut o gramada de trasnai in ea", a afirmat liderul PMP, Traian Basescu.El a adaugat ca Guvernul Grindeanu trebuie sa plece pentru ca "nu mai e credibil"."Chiar trebuie sa plece Guvernul Grindeanu pentru ca nu e credibil in continuare pentru modul cum a vrut sa faca modificarea (la Codurile penale - n.r.). Ea trebuia facuta deschis, orin prin Ordonanta de urgenta, ori prin lege trimisa in Parlament, dar nu asa", a aratat fostul sef de stat.