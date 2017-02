Drapele uriase in Piata Sfatului din Brasov, unde 200 de oameni au iesit in strada pentru a sarbatori abrogarea Ordonantei 13

Protestul brasovenilor a inceput duminica seara, dupa ora 19.00. Initial, aproximativ o suta de oameni s-au strans in fata Prefecturii, unde au strigat: "Uniti salvam toata Romania" si "Vrem o tara fara coruptie".Protestatarii au pornit apoi in mars spre Piata Sfatului, iar pe drum numarul lor s-a dublat. Ei au scandat tot drumul: "ALDE si PSD aceeasi mizerie".Ajunsi in Piata Sfatului, oamenii au fluturat doua drapele uriase de 12 metri lungime pe opt metri latinme, unul al Romaniei si altul al Uniunii Europene, pe care era scris "Here, Now" - "Aici, Acum". Protestul se incheie la ora 21.00, odata cu intonarea Imnului national."Romanii trebuie sa stie ca vocea lor conteaza si ca guvernantii trebuie sa tina cont de opinia publica in mod permanent, nu doar o data la patru ani, cu ocazia alegerilor. Credem ca cei care au legiferat, dar si cei care au girat emiterea OUG 13, respectiv Guvernul, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, alaturi de presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, trebuie sa-si asume responsabilitatea politica pentru gesturile lor si sa demisoneze din functiile publice pe care le detin. Ne dorim pentru noi si pentru copiii nostri o Romanie unita a carei dezvoltare sa nu mai fie franata de coruptia endemica ce ne-a afectat in ultimii 27 de ani", a declarat Codrut Bucur, unul dintre coordonatorii evenimentului de la Brasov.