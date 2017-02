MAE, despre incidentul din Bellingham, Londra: Pana in prezent nu exista solicitari de asistenta consulara

"Ambasada Romaniei la Londra are in atentie incidentul produs in dimineata zilei de 26 februarie, in care o masina a intrat intr-o multime de pietoni, in Bellingham, Londra", informeaza MAE, intr-un comunicat transmis Agerpres.Potrivit MAE, "misiunea diplomatica romana a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale, in vederea obtinerii unor informatii suplimentare cu privire la cetatenia victimelor si cauzele producerii accidentului".Pana in acest moment, arata ministerul, "la nivelul misiunii diplomatice romane nu au fost primite solicitari de asistenta consulara din partea unor cetateni romani afectati de acest incident".Ambasada Romaniei la Londra monitorizeaza situatia, fiind pregatita sa acorde asistenta consulara, indica Ministerul Afacerilor Externe.Un barbat a fost arestat duminica dimineata, fiind banuit de sofat periculos si in stare de ebrietate, dupa ce a ranit cinci persoane in sud-estul Londrei, a anuntat politia, potrivit DPA.Politia metropolitana a transmis ca masina condusa de barbat a lovit mai multi trecatori inainte de a se izbi de un zid in zona Bellingham.Patru barbati si o femeie, cu varste intre 25 si 46 de ani, au primit ingrijiri medicale ca urmare a ranilor suferite. Trei persoane sunt in stare critica. Soferul a fost tratat pentru o rana la cap, a anuntat politia.