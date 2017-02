Cei cinci raniti in accidentul din Londra ar fi angajatii romani de la o spalatorie, spun martorii, care sustin ca ei ar fi fost loviti intentionat

De asemenea, unii martori sustin ca soferul ar fi intrat intentionat in pietoni, desi aceste informatii nu au fost confirmate de autoritatile britanice.Incidentul a avut loc in jurul orei locale 8.20 (10.20 ora Romaniei), atunci cand masina a parasit carosabilul in apropiere de statia de autobuz Cartford si s-a izbit in oamenii adunati in fata unei spalatorii de masini din Bellingham.Martorii sustin ca unul dintre raniti l-a fugarit inclusiv pe strada pe sofer, desi avea fata acoperita cu sange.Ulterior, politistii au intervenit si l-au arestat pe soferul care a provocat accidentul rutier.Printre raniti se numara un tanar in varsta de 25 de ani, iar starea acestuia este critica.Alte doua persoane au fost grav ranite, dar sunt intr-o stare stabila, fiind vorba de o femeie de 35 de ani si un barbat de 25 de ani.De asemenea, alti doi barbati in varsta de 36 de ani si, respectiv, 46 de ani au fost raniti in accident, dar sunt internati in stare stabila.Autoritatile l-au transportat si pe sofer la spital, intrucat prezenta o leziune craniana."Am vazut cum masina s-a intors in intersectie si apoi a apasat acceleratia pana in podea, a lovit un stalp si cele cinci persoane inainte de a se izbi intr-un zid. Intentiona sa-i loveasca", a declarat Colin Liddell.Localnica Minasu Towolawi sustine ca persoanele ranite ar fi angajatii romani de la o spalatorie din Bellingham."Credem ca sunt romanii care locuiau in spalatoria de masini, ii vedem intotdeauna in Costcutter. Cred ca soferul i-a lovit in mod intentionat, romanii sunt intotdeauna aici, spalatoria functiona atunci cand s-a intamplat totul", a precizat Towolawi.Insa, politia metropolitana a explicat ca nu exista niciun indiciu care sa demostreze ca este vorba de un incident terorist.De asemenea, autoritatile nu au comentat cu privire la nationalitatea persoanelor ranite in accident.