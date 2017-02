LIVE TEXT A 27-a zi in Piata Victoriei: Circa 5.000 de persoane au creat steagul Uniunii Europene in fata sediului Guvernului

Protestatarii au inceput sa paraseasca Piata Victoriei dupa momentul steagului UE. La aceasta ora, in piata mai sunt circa 1.000 de persoane.Sunt circa 5.000 de persoane in Piata, la momentul steagului. Se striga "hotii" si "noaptea ca hotii". Se striga: "Europa!" si se canta imnul.Se scandeaza "Demisia" incontinuu.In timpul asta, in fata la Antipa spiritele sunt incinse, existand clinciuri intre protestatari.Numarul manifestantilor a ajuns la circa 3.000. Oamenii de pregatesc sa faca steagul.In Piata Victoriei sunt circa 2.000 de oameni.A fost oprita circulatia si dinspre Lascar Catargiu spre Bulevardul Ion MihalacheSunt circa 1500 de oameni in piata. Traficul a fost oprit dinspre Kisellef si Aviatorilor spre Calea Victoriei.Pe trotuarul de la Antipa mai multe persoane au arborat bannere cu mesaje diferite de cele vazute in piata pana acum, bannere si mesaje traditionale, nationaliste. Alt bannere vorbeste de "presa, ucigasul adevarului", "Justitia, mama nedreptatilor". Alte bannere vizeaza ANAF sau BNR. Pe un alt bannere scrie "De ce nu se anuleaza aderarea la UE?"Peste 1000 de persoane in fata Guvernului. In multime pot fi vazute multe steaguri ale UE, pe langa steagurile tricolore, precum si cateva steaguri ale SUA.La aceasta ora, in Piata Victoriei sunt circa 800 de oameni. Se scandeaza Demisia, in cor.Circa 500 de persoane in Piata Victoriei la ora 19:4. Se scandeaza "Romania cere fara gratiere". Pe turnul BRD e proiectat mesajul "Romania e UE".Circa 300 de persoane protesteaza in Piata la aceasta ora, iar amenii continua sa vina in piata. Se scandeaza impotriva lui Dragnea si Tariceanu Se striga "Rezistam". Multe din masinile care trec prin piata claxoneaza in semn de sustinere.In Piata se afla la aceasta ora circa 150 de persoane. Se striga "Jos Tariceanu, Dragnea si Grindeanu", "Justitie, nu coruptie". Pe turnul BRD au aparut din nou proiectiile.Circa 100 de persoane protestau in Piata Victoriei la ora 18:45. Se scadeaza "PSD, ciuma rosie", "DNA sa vina sa va ia", "Uniti salvam toata Romania", "Hotii", "Demisia". In centrul pietei sunt marcate pe asfalt locurile unde ar urma sa fie luminate stelutele de pe steagul UE.