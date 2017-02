Nastase, despre subiectul controversat de la Olimpiada de Romana: Inspectorii din Ministerul Educatiei vor spune daca subiectul se incadreaza in programa

"Maine (luni, n.r.), colegii din invatamantul preuniversitar, inspectorii de specialitate din cadrul Directiei Generale Invatamant Preuniveristar din cadrul Ministerului Educatiei vor analiza subiectul de la Olimpiada de Limba romana din judetul Prahova. Ei vor stabili daca acest subiect s-a incadrat in programa pentru astfel de concursuri", a spus Pavel Nastase.Ministrul Educatiei a precizat ca opiniile Inspectoratului Scolar Judetean Prahova si ale profesorului de Limba romana Dan Gulea au fost deja anuntate public, iar acum este randul specialistilor de la Directia Generala Invatamant Preuniversitar sa formuleze un punct de vedere.Elevii participanti la Olimpiada la Limba Romana in judetul Prahova au avut de rezolvat un subiect in care sa-si imagineze ca sunt personajul ce colecteaza taxele de la taranii din romanul "Morometii" si sa redacteze un referat (raport scris) adresat conducerii de partid prin care denunta "calitatea de element dusmanos a lui Ilie Moromete".Un profesor evaluator considera ca subiectul "spune foarte mult despre lumea de azi, a denuntului", facand trimitere la "Olimpiadele denuntului", in timp ce Inspectoratul Scolar Judetean Prahova sustine ca elevii trebuie sa tina cont ca este vorba despre "un univers fictional" si ca "daca este vorba despre ideea de a denunta pe cineva, nu se face altceva decat raportare la fragmentul citat din romanul < >"."Imagineaza-ti ca te numesti Luca Strajescu si esti personajul care colecteaza cotele taranilor pentru stat din fragmentul extras din romanul Morometii de Marin Preda. Redacteaza un referat (raport scris) adresat conducerii de partid, prin care sa denunti calitatea de element dusmanos a lui Ilie Moromete, pe care ai constatat-o cand ai fost sa colectezi de la el cota" este unul dintre cele trei subiecte pe care le-au avut de rezolvat elevii de clasa a XII-a din Prahova care au participat, sambata, la etapa judeteana a Olimpiadei de Limba Romana.Pentru rezolvarea corecta a subiectului, elevii primesc 30 din totalul de 120 de puncte cu care poate fi evaluata fiecare lucrare.