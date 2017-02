Subiect controversat la Olimpiada de Romana: Elevilor din Prahova li s-a cerut sa-si  imagineze ca sunt un personaj din "Morometii" care denunta "caracterul dusmanos" al personajului principal

"Imagineaza-ti ca te numesti Luca Strajescu si esti personajul care colecteaza cotele taranilor pentru stat din fragmentul extras din romanul Morometii de Marin Preda. Redacteaza un referat (raport scris) adresat conducerii de partid, prin care sa denunti calitatea de element dusmanos a lui Ilie Moromete, pe care ai constatat-o cand ai fost sa colectezi de la el cota" este unul dintre cele trei subiecte pe care le-au avut de rezolvat elevii de clasa a XII-a din Prahova care au participat, sambata, la etapa judeteana a Olimpiadei de Limba Romana.Pentru rezolvarea corecta a subiectului, elevii primesc 30 din totalul de 120 de puncte cu care poate fi evaluata fiecare lucrare.Acest subiect este criticat de catre un profersor de Limba si Literatura Romana de la unul dintre cele mai apreciate licee din judetul Prahova.Dan Gulea, cadru didactic la Colegiul National "Mihai Viteazul", din Ploiesti, care a participat ca profesor evaluator la etapa judeteana a Olimpiadei, a postat pe Facebook un mesaj in care sustine ca subiectul "spune foarte mult despre lumea de azi, a denuntului"."Inteleg ca DNA Ploiesti are f. mult de lucru (isi face de lucru), dar a transfera denuntul in curriculumul scolar, fie si in forma asta, a subiectelor de olimpiada, intrece limitele bunului simt. Dar spune f. mult despre lumea de azi, a denuntului. Olimpiadele denuntului", scrie profesorul Dan Gulea pe pagina sa de pe reteaua de socializare.Gulea face, de asemenea, trimitere la un comentariu al sau, postat in spatiul public, in care detaliaza acelasi subiect."Originalitatea unui denunt?Deriva Ministerului Educatiei se accentueaza; programele scolare, la disciplina limba si literatura romana (liceu) sunt nerevizuite de zeci de ani; manualele se afla si ele in aceeasi situatie, iar invatamantul de excelenta da astfel de probe ale delatiunii, intr-o lume in care plagiatul este omologat, de la 4%, < > considerata de comisii absconse drept legitima (a se vedea cazul Kovesi), pana la 100% (cazurile unor Ponta, cu titlul retras de Minister, sau ale altora, care au afirmat ca isi retrag singuri titlul sau renunta la doctorat).Astfel, idealul de educatie al sistemului actual este mai aproape ca niciodata de cel al omului nou din anii 1950", scrie profesorul intr-un comentariu cu titlul "Bocca della Verita: cine scrie denuntul cel mai original se califica la etapa nationala".Contactat telefonic, inspectorul scolar pentru Limba Romana din cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Prahova, Mihai Morar, profesor tot la Colegiul National "Mihai Viteazul" Ploiesti, a declarat pentru News.ro ca subiectul legat de romanul "Morometii" are in vedere "dimensiunea creativa" a elevilor participanti la Olimpiada."Sunt trei subiecte raportate la doua fragmente de roman. Primul subiect se refera la romanul < > de Marin Preda din volumul al doilea la romanul < > al lui Marius Chivu, 2014. Sunt doua fragmente care au o relatie privind contextul dezvoltat in fiecare dintre acestea. (...) Trebuie avut in vedere ca verbul de comanda este ᅡimagineaza-tiᅡ. Cu alte cuvinte, este vorba despre dimensiunea creativa pe care ar trebui sa o dezvolte fiecare candidat la olimpiada si care doreste sa acceada la un nivel superior. Dupa aceea se refera la un aspect concret: un referat. Un elev de clasa a XII-a trebuie sa poata concepe un referat. Daca este vorba despre ideea de a denunta pe cineva, nu se face altceva decat raportare la fragmentul citat din romanul < >. Cred ca este un punct de vedere personal al domnului profesor, care a fost si el la evaluare ieri (sambata - n.r.), cand s-a desfasurat aceasta activitate, si regret ca, daca asa pune problema, inseamna ca are o perspectiva particulara asupra acestui fenomen", a declarat pentru News.ro profesorul Mihai Morar.Inspectorul de specialitate de la Prahova mai spune ca toti elevii participanti la Olimpiada trebuie sa ia in calcul faptul ca respectivul subiect se raporteaza la un univers fictional."Avand in vedere faptul ca discutam despre un roman, specie literara apartinand genului epic, stim cu totii ca ne raportam la un univers fictional. Asa trebuie sa perceapa fiecare candidat situatia de fata. Participarea la orice nivel al olimpiadei sau al unui concurs de literatura presupune acceptarea fictiunii", mai spune Morar.In contextul in care profesorul Dan Gulea sustine ca subiectul controversat este unul national si conceput de Ministerul Educatiei si ca acesta a fost dat si elevilor care au sustinut etapa judeteana a olimpiadei de Limba Romana la Cluj, reprezentantul Inspectoratului Scolar Judetean Prahova infirma faptul ca acest subiect ar fi fost conceput la nivelul ministerului de resort."Aceste subiecte nu au fost concepute de Ministerul Eductiei. Ministerul Educatiei doar tuteleaza Olimpiada de Limba Romana gimnaziu si liceu la nivel national. Fiecare judet, sau judete in colaborare, au conceput subiectele, asa cum s-a intamplat si in cazul nostru", a mai precizat inspectorul de Limba Romana de la ISJ Prahova.