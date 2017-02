Ministerul Public, reactie la "seria calomniilor si intoxicarilor" la adresa lui Augustin Lazar: Hotararile judecatoresti definitive sunt pronuntate de catre instantele de judecata, fara "girul" procurorului general

In contextul in care o parte a mass-media continua seria calomniilor si intoxicarilor la adresa procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin aparitia unei stiri potrivit careia condamnarea pentru furt a unui cetatean s-ar fi facut printr-un "abuz", cu "girul" domnului Augustin Lazar, la data respectiva procuror general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia, facem urmatoarele precizari:Hotararile judecatoresti definitive sunt pronuntate de catre instantele de judecata, fara "girul" procurorului general, in justitia penala neexistand termenul de . Persoanele nemultumite de o hotarare judecatoreasca, precum cea invocata in cazul prezentat, pot promova o cale de atac extraordinara, spre exemplu - revizuirea, urmand procedura prevazuta de lege.