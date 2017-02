Circulatie ingreunata din cauza cetii pe autostrazile A1, A2, A3 si pe cateva drumuri nationale din sudul tarii

Potrivit Centrului Infotrafic din Politia Romana, pe autostrada A2, pe tronsonul Lehliu-Gara - Medgidia, intre kilometrii 65 si 193, vizibilitatea este, in unele zone, sub 100 de metri.Pe autostrada A3 Bucuresti - Ploiesti, intre kilometrii 14 si 31, ceata reduce vizibilitatea sub 100 de metri.Pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, vizibilitatea este sub 200 de metri din cauza cetii.In judetul Giurgiu, vizibilitatea scade sub 50 de metri pe DN6 Mihaliesti - Alexandria, pe DN61, in zona Bolintin, iar pe DN5 Bucuresti - Giurgiu este cuprinsa intre 50 si 100 de metri in afara localitatilor.In conditii de ceata se circula si pe DN2 Focsani - Bacau, in judetul Vrancea, pe DN51 Alexandria - Zimnicea, in judetul Teleorman, dar si pe DN7 Pitesti - Ramnicu-Valcea, in judetul Arges.Judetele Ilfov, Teleorman, Arges, Dambovita, Giurgiu si Calarasi sunt sub avertizare cod galben de ceata pana la ora 09.00, potrivit unei atentionarii nowcasting transmise de Administratia Nationala de Meteorologie,O avertizare cod galben de ceata a fost emisa si pentru judetul Ialomita, fiind valabila pana la ora 10.00.