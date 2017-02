Bibliotecarul Avram Iancu va inota timp de 60 zile de-a lungul Dunarii, inspirat de un roman al lui Jules Verne

Campion national de arte martiale si iubitor al natatiei, Avram Iancu, in varsta de 41 de ani, doreste sa transpuna in realitate aventura personalului principal din romanul "Pilotul de pe Dunare", de Jules Verne, dar nu la bordul unei barci, ci in apa."Aceasta noua provocare s-a nascut in Biblioteca Municipala Petrosani, unde lucrez ca bibliotecar. Citind romanul celebrului Jules Verne "Pilotul de pe Dunare", o calatorie fascinanta, personajul principal al romanului si-a propus sa parcurga cu barca intregul curs al Dunarii exact cu o suta de ani inaintea nasterii mele, am zis de ce nu sa dau viata acestui roman, in mod mult mai spectaculos si mai greu. Este o premiera mondiala acest lucru, voi inota fara costum de neopren. E o idee nascuta dintr-un orgoliu patriotic, sa spun asa. Imi doresc sa atrag atentia lumii intregi asupra Deltei Dunarii care este unica si de care trebuie sa avem cu totii grija", a declarat, pentru News.ro, Avram Iancu.Barbatul a inceput pregatirile pentru marea aventura de la 1 decembrie 2016. Iancu este primul roman care a reusit in august 2016, abia la a patra incercare, sa traverseze Canalul Manecii, dupa 18 ore de inot continuu, doar cu casca si slip."A fost o experienta deosebit de interesanta din toate punctele se vedere, in acelasi timp a fost si foarte dificil. Imaginati-va ca 62 de kilometri sa ii strabat inot, chiar daca intre cele doua maluri sunt doar 34 de kilometri in linie dreapta, eu i-am parcurs in 18 ore de inot continuu, in niste conditii deosebit de dificile", a povestit Avram Iancu.Bibliotecarul sustine ca de-a lungul celor 18 ore a trecut prin momente dificile din cauza curentilor marini, dar si a conditiilor meteorologice."Acolo este o apa miscatoare din toate punctele de vedere, atat pe verticala, cat si pe orizontala. Ma refer la valuri foarte mari de intensitate variabila si, in acelasi timp, curentii marini care sunt foarte puternici. Mai aveam doar trei kilometri pana la mal si am fost impins de un curent din partea dreapta asa de puternic incat directia mea de deplasare s-a schimbat la 90 de grade. In plus, sunt foarte multe meduze care au efect paralizant asupra locului atins. Pe parcusul zilei, am avut un soare stralucitor, dar odata ajuns in noapte am platit tribut pentru ca am facut insolatie, iar temperatura, care si asa era foarte scazuta, eu o resimteam si mai rece", a relatat, pentru News.ro, Avram Iancu.Hunedoreanul a mai precizat ca de-a lungul celor 18 ore de inot a fost pe punctul de a renunta, insa si-a gasit resurse psihice pentru a continua aventura in drapelul Romaniei care flutura pe barca ce transporta echipa sa de asistenta tehnica.