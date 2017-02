Consulul Azerbaidjanului in Romania, implicat intr-un accident rutier

Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Vaslui, accidentul s-a petrecut la iesirea din municipiul resedinta spre Barlad, intr-un moment in care consulul Azerbaidjanului a intrat in depasirea unui Matiz, care intentiona sa iasa din drumul national DN 24 in parcarea unui motel din zona.Oficialul a tras de volan pentru a evita impactul cu autoturismul din fata sa, in care se aflau doua femei si doi copii. Masina condusa de consul a parasit partea carosabila si s-a oprit in santul de pe marginea drumului."In urma evenimentului, o pasagera de 36 de ani din autoturismul condus de oficialul misiunii diplomatice a suferit un atac de panica, fiind transportata cu ambulanta la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui. Medicii au constatat ca nu exista probleme medicale in ceea ce o priveste pe femeie" , a declarat responsabilul pentru mass-media al Politiei Judetene Vaslui, Loredana David.Reprezentantii Politiei Judetene Vaslui au refuzat sa ofere informatii suplimentare cu privire la accident si masurile legale dispuse fata de consulul Azerbaidjanului, avand in vedere calitatea acestuia.Potrivit unor surse oficiale, sotia consulului ar fi insarcinata si a suferit un atac de panica, ea fiind transportata la spital.Loredana David a precizat ca nu s-a intocmit dosar penal pe numele oficialului, avand in vedere ca nicio persoana implicata in accident nu a suferit leziuni corporale.