Miting PSD la Targoviste: Peste 8.000 de persoane au participat la actiunea de sustinere a Guvernului Grindeanu

''Romanii sunt multi care sustin PSD! Sunt mandru ca va am alaturi, sunt mandru ca sunt membru PSD. Am venit astazi sa spunem tuturor romanilor ca si noi contam. Am venit astazi sa spunem tuturor ca democratia nu se negociaza. Am venit sa spunem tuturor ca dreptul nostru trebuie respectat, ca poporul a decis pe 11 decembrie. Am venit sa spunem tuturor ca poporul este suveran!'', a spus presedintele PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, in discursul sau.La miting au fost prezenti membri si simpatizanti ai PSD din judet, primari social democrati din Dambovita si Arges, parlamentari PSD, reprezentanti ai ALDE din Dambovita."Vreti o Romanie normala? Vreti ca abuzul sa nu se mai intoarca in Romania? Vreti o Romanie mandra si demna? Stiam ca vreti asta! Si stiu ca putem sa facem asta. Si o vom face! Iar una dintre solutii este ca noi, PSD, suntem cu tara si cu romanii!", a spus Rovana Plumb, ministru al Fondurilor Europene si deputat PSD de Dambovita.Mitingul PSD a inceput la ora 10:00, in fata Primariei Targoviste, a durat circa o ora, iar apoi participantii au marsaluit pe strazile din centrul municipiului, punctul final fiind in jurul orei 12:00 in fata sediului PSD din oras.Inainte de discursurile oficialilor s-au auzit in difuzoare cantece patriotice. Participantii la miting au avut steaguri si pancarte. ''Guvernul se alege prin vot'', ''Suntem oameni de cuvant, continuam alaturi de PSD'', ''Votul meu conteaza'', ''Ghinion, am iesit si noi!'', ''Si eu #rezist, frate'', ''#OmNuBinom'', ''Iohannis, fii presedintele tuturor romanilor'', ''Nu vreau presedintele meu, vreau presedintele nostru'', ''Mai doarme ala de la USR?''.''Reiteram ideea ca mitingul pe care il organizam este o forma de a demonstra sustinerea pe care o acordam Guvernului Romaniei condus de Sorin Grindeanu, conducerii centrale a Partidului Social Democrat si constituie, in acelasi timp, o modalitate prin care ne solidarizam tuturor celor care sustin principiile si valorile statului de drept, drepturile si libertatilor fundamentale ale omului'', se arata intr-un comunicat al PSD Dambovita.Organizatorii mitingului de sambata de la Targoviste au subliniat ca manifestarea a avut toate aprobarile necesare.