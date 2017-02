Mama politistului Bogdan Gigina: Cum este ca dupa atat timp sa vezi cum vinovatii de moartea lui se joaca cu legile

"Traiesti o viata doar pentru copilul tau. Uiti de tine. El devine Universul tau.Voi care cunoasteti adevarul...ganditi-va cum ar fi ca maine sa va treziti fara copilul vostru... cum este ca dupa atata timp sa vezi cum vinovatii de moartea lui se joaca cu legile", scrie Carmen Gigina.Ulterior, raspunzand unui comentariu, mama politistului explica: "Nu ....de dreptate e vorba....unde este viata pe care Bogdan ar fi avut-o....unde este restul vietii noastre?".Politistul Bogdan Gigina a murit in seara de 20 octombrie 2015, cand, aflandu-se intr-un dispozitiv de insotire a ministrului de Interne Gabriel Oprea, a fost implicat intr-un accident de circulatie. El a pierdut controlul motocicletei, in conditiile in care ploua, si a ajuns intr-o groapa sapata pe carosabil pentru lucrari la reteaua de gaze."In ceea ce priveste cauza accidentului de circulatie constand in viteza de deplasare (84 de km/h) si neadaptarea acesteia la conditiile meteorologice, din probele administrate pe parcursul urmaririi penale rezulta indicii rezonabile ca aceasta cauza a fost determinata de catre ministrul de Interne Oprea Gabriel. Viteza de deplasare era stabilita in mod implicit de catre ministrul de interne prin comunicarea destinatiei si a momentului precis la care acesta trebuia sa ajunga la destinatie. De altfel, acesta era singurul in masura sa solicite marirea vitezei de deplasare dincolo de depasirea limitei de siguranta", sustin procurorii DNA care au anchetat cazul.In acest caz sunt urmariti penal pentru ucidere din culpa Gabriel Oprea, Petre Mazilu, patronul firmei care a sapat groapa in care a cazut politistul, Adrian Corcodel, sef de echipa in cadrul firmei, precum si impotriva persoanei juridice General MPM Impex.In aceeasi cauza, fata de Gabriel Oprea s-a dispus in 5 februarie 2016 efectuarea urmaririi penale si pentru infractiunile de abuz in serviciu constand in folosirea resurselor umane si materiale ale Ministerului Afacerilor Interne pentru a asigura, in mod nelegal, insotirea deplasarilor efectuate de ministru cu echipaje ale politiei rutiere si abuz in serviciu constand in incheierea unui protocol in baza caruia procurorul general de la acea vreme a beneficiat, in mod nelegal, de insotirea deplasarilor efectuate cu echipaje ale politiei rutiere.Initial Instanta suprema a pus sechestru pe o parte din averea lui Oprea si a familiei sale, insa acesta a contestat decizia, iar masura a fost ridicata.