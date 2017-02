Doua cutremure au avut loc sambata dimineata in judetul Buzau

Conform Institutului National pentru Fizica Pamantului, primul cutremur, cu magnitudine 3, a avut loc la ora 5:18, in Buzau, la o adancime de 129,8 kilometri.Cel de-al doilea, de magnitudine 2,9, s-a produs la ora 5:44, tot in judetul Buzau, la o adancime de 133,5 kilometri.Cel mai recent seism, cu magnitudinea 3,6 pe scara Richter s-a produs miercuri, la ora 11.29, in judetul Vrancea, la adancimea de 139 de kilometri.In 8 februarie, in Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea 5, fiind resimtit si in Bucuresti.