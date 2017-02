Un barbat a fost gasit decedat in Balta Pipera din Voluntari, unde a cazut dupa ce gheata s-a spart

Barbatul, in varsta de aproximativ 50 de ani, a fost gasit de scafandri in apa, la 10 metri de mal, unde gheata era sparta pe o portiune de 20 de metri patrati.Scafandrii l-au scos pe barbat din apa, dar echipajul SMURD nu a mai putut face nimic pentru a-l salva, acesta fiind declarat decedat.La locul incidentului au fost trimisi scafandri si doua echipaje SMURD in urma unei sesizari facute la numarul de urgenta 112 de catre un martor.Trupul neinsufletit al barbatului va fi dus la Institutul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei.