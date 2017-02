Ambasada Canadei: Relatiile comerciale dintre Romania si Canada se vor dezvolta semnificativ ca urmare a implementarii CETA

"Pe masura ce CETA intra in vigoare, se estimeaza ca volumul relatiilor comerciale bilaterale dintre Canada si Uniunea Europeana va creste : exporturile din Uniunea Europeana catre Canada vor fi cu 23% mai mari in fiecare an, atingand un nivel de pana la 17 miliarde de Euro anual, iar cresterea produsului intern brut la nivelul Uniunii va fi de pana la 11.6 miliarde in fiecare an", arata Ambasada Canadei la Bucuresti, intr-un comunicat e presa.Ambasada precizeaza ca Romania va beneficia direct de reducerile de tarife pentru unele dintre produsele sale de export cele mai competitive, cum ar fi produsele din pielarie si incaltaminte, produse agricole, servicii de constructii nave, constructia de automobile si productia de piese auto, produse ceramice si textile. "De exemplu, sub umbrela CETA, 93% din tarifele de export canadiene pentru produsele agricole vor fi eliminate. Exportatorii din tarile Uniunii Europene vor putea sa comercializeze grau, faina si vin pe piata canadiana fara a plati taxe. Totodata, tarifele la export in sectorul constructiilor de masini, care in acest moment se ridica la 9,5%, vor fi anulate ca urmare a implementarii CETA", se arata in comunicat.Pe langa reducerea tarifelor la exportul bunurilor, CETA va da un impuls important si exportului de servicii si investitiilor dintre Canada si Romania, va permite recunoasterea reciproca a calificarilor profesionale, va creste competitivitatea companiilor romanesti pe piata canadiana si va reduce costurile pe care le au companiile atunci cand exporta, fara a periclita standardele curente privind protectia mediului si drepturile angajatilor, sustine ambasada.Kevin Hamilton, Ambasadorul Canadei in Romania, a salutat incheierea cu succes a procesului de aprobare a CETA, care va deveni operational in Canada o data cu ratificarea de catre Parlamentul Canadei din aceasta primavara."CETA reflecta angajamentul nostru de a genera crestere economica pe ambele maluri ale Atlanticului, prin relatii comerciale si investitionale cat mai dezvoltate", a declarat Ambasadorul Hamilton. "De asemenea arata angajamentul nostru de a avea o abordare progresista in ceea ce priveste comertul international si, in compararatie cu alte tratate de comert bilateral mai traditionale, ofera o abordare extrem de imbunatatita in ceea ce priveste dreptul fiecarei tari de a-si reglementa diversele sectoare industriale. CETA va facilita, de asemenea, un mecanism de arbitraj comercial mai corect, independent si mai transparent.""Aceasta abordare progresista asupra relatiilor comerciale reflecta si promoveaza valorile pe care le impartasim si sustine cooperarea si consolidarea normelor si standardelor internationale in ceea ce priveste aspecte de interes comun, cum ar fi managementul si dezvoltarea sustenabile, proprietatea intelectuala, protectia ecosistemelor si a speciilor pe cale de disparitie, drepturile angajatilor si barierele non-tarifare. CETA este un acord comercial atotcuprinzator care tine seama de o serie de factori ce modeleaza si influenteaza relatiile comerciale curente la nivel global si pune bazele pentru o mai buna colaborare mutual benefica intre Canada si Uniunea Europeana", a continuat ambasadorul."Sunt multumit in mod special de oportunitatile pe care CETA le va crea pentru relatiile comerciale dintre Canada si Romania", a adaugat Ambasadorul Hamilton. "Sub umbrela CETA, Romania va avea acces liber la piata canadiana. Vor exista oportunitati imense pentru exportatorii romani, iar consumatorii romani vor economi mai mult.""Canada, membra a G7, este deja perfect integrata in piata nord-americana si in cea din Asia - Pacific, si este tara de origine a unora dintre cele mai inovative si diversificate sectoare. Canadienii sunt nerabdatori sa primeasca firmele din Romania si din tot spatiul Uniunii Europene, care acum au posibilitatea de a accesa piata canadiana mult mai usor decat inainte", a mai afirmat ambasadorul.Mihai Daraban, Presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, a expus beneficiile pe care CETA le va aduce companiilor romanesti : "Sunt sigur ca antreprenorii din Romania se vor folosi de aceasta noua oportunitate de a-si extinde aria afacerilor. Si ii sfatuiesc in mod sincer pe cei care sunt in continuare reticenti in a merge in Canada, o tara imensa, dar foarte moderna. Puteti alege unde vreti sa mergeti: in Quebec puteti vorbi in limba franceza, mergeti in Alberta pentru a va comercializa echipamentele si serviciile din domeniul petrol si gaze, concentrati-va pe regiunea Niagara Falls daca doriti sa faceti afaceri in domeniul turismului si oriunde in Canada pentru a va oferi serviciile in domeniul IT.Totodata, pentru Romania, CETA vine in combinatie cu un alt beneficiu important si mai ales oportun: ridicarea vizelor. Acest lucru inseamna ca oamenii de afaceri romani, putin mai tarziu in acest an, vor putea calatori in Canada pentru a-si desfasura activitatea, fara intarziere. Iar pentru oamenii de afaceri, timpul inseamna bani! Si, pentru ca in Canada exista o comunitate numeroasa de romani, sunt sigur ca romanii care locuiesc acolo vor fi printre primii care vor ajuta la dezvoltarea relatiilor economice bilaterale dintre cele doua tari, beneficiind de facilitatile oferite de CETA.Fiind una dintre tarile care beneficiaza de CETA, sper ca Romania va fi printre primele tari din Uniunea Europeana care vor ratifica tratatul."In urmatoarele luni, Ambasada Canadei in Romania, in parteneriat cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei, va organiza o serie de evenimente prin care se doreste informarea companiilor romanesti si a publicului din Romania despre beneficiile pe care CETA le va aduce economiei romanesti.Ambasada Canadei invita companiile romanesti interesate sa creeze relatii comerciale noi sau sa intareasca relatiile comerciale deja existente cu companii din Canada sa completeze Chestionarul CETA , emis de Camera de Comert si Industrie a Romaniei