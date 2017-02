Ce este VX, neurotoxicul interzis mai puternic decat gazul sarin folosit pentru uciderea fratelui vitreg al dictatorului nord-coreean, Kim Jong-Nam

Ce este VX?

Cum actioneaza?

De unde provine?

Statutul legal?

Numele de cod a fost dat de cercetatorii americani, care au produs in masa VX - un produs organofosforic si unul dintre cei mai mortali agenti chimici produsi vreodata.Stocat in SUA in mari cantitati in perioada razboiului rece, VX este considerat de 10 ori mai puternic decat gazul sarin.Inodor in stare pura, seamana cu uleiul de motor. Este suficient de stabil pentru a putea fi transportat si dificil de detectat, un avantaj pentru un potential asasin.Dar este vorba de un agent persistent, care poate contamina mediul mult timp."Poate ucide un adult de 70 de kilograme cu doar cinci miligrame pe piele", explica Yosuke Yamasato, fost director al Scolii de chimie a fortelor terestre de autoaparare japoneze."Este incredibil ca executantii crimei l-au folosit cu mainile goale - probabil nu stiau ca agentul este VX".VX ataca rapid sistemul nervos. O doza mare poate ucide in cateva minute de la inhalare, in conditiile in care gazul se raspandeste rapid in vasele sanguine care il transporta spre plamani si alte organe vitale.Agentii neurotoxici stimuleaza excesiv glandele si muschii, ceea ce ii oboseste rapid si ataca respiratia. Simptomele depinde de dozaj si de modul in care substanta a fost introdusa in organism: prin inhalare sau prin piele, cea mai lenta forma de otravire.O expunere redusa permite supravietuirea. Dar o contaminare mai grava actioneaza rapid. O persoana expusa acestei toxine poate resimti in cateva minute dificultati de respiratie si greata. In doze mari, antreneaza pierderea cunostintei, insuficienta cardiaca sau stop respiratoriu.Exista antidot, dar trebuie luat imediat. In timpul razboiului din Irak, soldatii americani aveau truse pentru a-si putea injecta antidotul.VX a fost creat pentru prima oara intr-un laborator britanic, la inceputul anilor 1950. Dar cercetatorii americani sunt cei care au perfectionat forta sa in cursa inarmarii cu URSS din perioada Razboiului Rece.Zeci de mii de tone de VX au fost produse in serie in Statele Unite - un stoc distrus la finele anilor 1980.Scapari accidentale au fost semnalate in SUA si in Japonia. VX, ale carui efecte sunt devastatoare, nu a fost folosit des ca arma de razboi.Reziduuri gasite sugereaza ca dictatorul irakian Saddam Hussein ar fi putut recurge la VX printre substantele chimice raspandite in 1988 deasupra localitatii kurde Halabja, unde cel putin 5.000 de oameni au murit.In 1994, secta japoneza Aum a folosit VX pentru a ucide un angajat intr-un birou din Osaka si in cadrul unei tentative de crima asupra altor doua persoane.VX figureaza pe lista armelor de distrugere in masa a ONU.Potrivit Conventiei internationale privind interzicerea armelor chimice (CIAC), tarile trebuie sa declare stocurile de VX si sunt obligate sa le distruga progresiv."Coreea de Nord nu este semnatara a CIAC. Nu ar fi deci surprinzator sa detina VX", declara pentru AFP Satoshi Numazava, profesor de toxicologie la universitatea Showa din Japonia.