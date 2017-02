Scandalul produselor care au calitati diferite in estul si vestul UE ajunge si in Romania: Ministrul Agriculturii, Petrea Daea, anunta constitutirea unui "colectiv de munca"

"Am inceput astazi, am discutat cu colegii de la ANPC, ANSVSA sa vedem cum, concret, depistam, daca este cazul, situatia dublului standard. Aici trebuie sa fim, pe de o parte, si echilibrati in afirmatii si extrem de atenti la ce se intampla pe piata. Motiv pentru care astazi, un colectiv de la Ministerul Agriculturii, ANSVSA si ANPC isi stabilesc modul de lucru concret pentru a depista daca exista o astfel de situatie in Romania", a declarat ministrul Daea.Reamintim ca mai multe state est-europene, printre care Ungaria, Cehia si Slovacia, au reclamat la Bruxelles existenta unor standarde duble ale companiilor care produc marfuri livrate atat in Estul, cat si in Vestul UE.Cehia va presa Uniunea Europeana sa interzica vanzarea de produse alimentare inferioare in estul Europei sub acelasi brand ca mancarea mai buna disponibila in cele occidentale, a spus ministrul ceh al agriculturii, potrivit Reuters.O dezbatere similara a existat in Parlamentul European in urma cu cativa ani, cand europarlamentarii au abordat problema intr-o dezbatere referitoare la o intrebare pusa de eurodeputata Elena Oana Antonescu (Romania), de la Grupul Partidului Popular European (Crestin Democrat).Intr-un schimb de opinii din cadrul comisiei pentru mediu, sanatate publica si siguranta alimentara, reprezentantul Comisiei Europene, Jerome Lepeintre, a aratat ca producatorii schimba ingredientele in functie de puterea de cumparare, gusturile si traditiile din diferite tari (de exemplu, Nutella este mai solida in Germania decat in Franta, deoarece in Franta painea este mai putin rezistenta decat in Germania).Participantii la dezbatere au cazut de acord ca, desi UE nu poate impune reteta, consumatorii au dreptul de a fi informati despre compozitia produselor.Parlamentul European si Consiliul au adoptat in 2005 Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale ale intreprinderilor de pe piata interna fata de consumatori. Tot mai multe state europene se plang ca producatorii de produse alimentare, cosmetice si articole vestimentare incalca aceasta directiva.Situatia a fost semnalata anul trecut si de europarlamentarii Daciana Sarbu si Pavel Poc (Cehia). Cei doi au adresat o interpelare Consiliului European, cerand actiuni pentru verificarea si remedierea situatiei. Cei doi europarlamentari au declarat, citand studii comparative, ca exista standarde duble in calitatea alimentelor din UE, care par sa corespunda unei divizari Est-Vest.