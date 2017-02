Adjunctul Ambasadei M. Britanii: Dupa Brexit, am vrea in continuare sa-i atragem pe cei mai buni care pot sa studieze si sa lucreze in Regatul Unit

"Este clar ca orice stat vrea sa-si controleze frontierele. In ultimul deceniu am inregistrat recorduri ale valului de migranti care au provocat presiuni asupra scolilor, asupra infrastructurii si salariilor. De asemenea, emigrantii au adus si multe beneficii Regatului Unit si de aceea, dupa Brexit, am vrea in continuare sa-i atragem pe cei mai buni care pot sa studieze si sa lucreze in Regatul Unit si de aceea trebuie sa asiguram o buna gestiune. O buna parte dintre acestia sunt romani", a declarat sef-adjunctul de misiune al ambasadei Marii Britanii in Romania, Adam Sambrook, la Dezbaterea "BREXIT: situatia curenta si perspective de viitor", organizata de Biroul de informare al PE in Romania.El a precizat ca in momentul de fata, in Regatul Unit, sunt mai multi romani decat polonezi si cetateni ai altor state membre, iar prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, doreste garantarea drepturilor cetatenilor europeni care traiesc in Regatul Unit, si reciproc."Cei care au venit in tara noastra au avut o contributie masiva pentru economia, tara si societatea noastra, pe care nu vrem sa o pierdem. Am fost intotdeauna interesati de emigrantii cu aptitudini foarte bune, de cei care vin din Europa si intotdeauna ii primim pe acesti emigranti ca prieteni. Stiu ca multi romani sunt ingrijorati de drepturile de care se vor putea bucura cei care deja traiesc in Marea Britanie in viitor. Doamna prim-ministru a spus ca se doreste garantarea drepturilor cetatenilor europeni care traiesc in Regatul Unit, si reciproca. Vrem sa garantam aceste drepturi. Doamna prim-ministru a spus ca vrea sa dam oamenilor siguranta pe care ei o asteapta si vrem sa facem asta chiar de acum", a aratat Sambrook.