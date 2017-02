Procurorul Constantin Sima, fost secretar de stat in Ministerul Justitiei in mandatul lui Florin Iordache, a depus cerere de pensionare la CSM

Potrivit legii, in cazul cererilor de pensionare ale magistratilor, membrii plenului CSM "iau act" de solicitari, urmand ca hotararea sa fie transmisa presedintelui tarii, pentru semnarea decretului de eliberare din functie.Constantin Sima a fost audiat pe 6 februarie la DNA, aproximativ trei ore si jumatate, in calitate de martor, in dosarul in care se fac cercetari legate de modul de elaborare a Ordonantei de Urgenta nr. 13 privind modificarea codurilor penale.La intrarea in sediul DNA, el a afirmat ca nu a contribuit la elaborarea Ordonantei de Urgenta nr. 13/2017 privind codurile penale, abrogata intre timp de Guvern.Sectia pentru procurori a CSM a decis, pe 3 februarie, incetarea detasarii la Ministerul Justitiei a procurorilor Constantin Sima si Oana Schmidt Haineala, la solicitarea procurorului general al Romaniei, care a aratat ca masura trebuie luata pentru a asigura derularea "in conditii de impartialitate" a anchetei DNA.Sima si Haineala erau din 16 ianuarie secretari de stat in Ministerul Justitiei. Inainte de incetarea detasarii, ministrul Justitiei, Florin Iordache, isi delegase atributiile lui Constantin Sima, pentru perioada 1-7 februarie.Directia Nationala Anticoruptie a inceput o ancheta cu privire la modul de elaborarea ordonantei de urgenta privind modificarea codurilor penale, in urma unui denunt formulat in 24 ianuarie de Mihai Politeanu, Elena Ghioc si Razvan Patachi, membri ai asociatiei "Initiativa Romania".DNA a precizat ca in acest caz se fac acte procedurale cu privire la aspectele sesizate de mai multe persoane, privind posibile fapte legate de "modalitatea de adoptare a unor acte normative".