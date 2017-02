Seful Politiei Botosani propune interzicerea accesului elevilor cu telefoane mobile in scoli. Statutul Elevului interzice doar utilizarea lor in timpul orelor

Acesta a declarat, vineri, intr-o sedinta a Colegiului prefectural, ca o astfel de masura ar trebui impusa in toate unitatile de invatamant, in special in acele scoli unde au fost inregistrate cazuri de furturi de telefoane mobile.Seful Politiei a prezentat o situatie privind cresterea gradului de siguranta a elevilor in scoli, subliniind ca in incinta unitatilor scolare au fost inregistrate 18 cazuri de furt, in special telefoane mobile."Infractiunile de furt privesc in special telefoane mobile, prejudiciile fiind mici si se datoreaza neluarii masurilor corespunzatoare de catre elevi si profesori pentru asigurarea securitatii bunurilor, pe timpul desfasurarii orelor de curs, in timpul pauzelor sau cand acestia desfasoara activitati in afara clasei", a afirmat Serbanoiu.El sustine ca, pentru evitarea unor astfel de infractiuni, scolile ar trebui sa insereze in regulamentele de ordine interioara "interdictia de detinere de catre elevi a telefoanelor mobile sau a altor categorii de gadget-uri".