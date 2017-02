Un nou protest anuntat pentru duminica in Piata Victoriei. Participantii vor sa creeze un steag urias al Uniunii Europene

Am avut o prima mare victorie! Zidul care parea de nepatruns s-a fisurat si Parlamentul a aprobat abrogarea Ordonantei 13.Asadar, duminica asta va invitam sa sarbatorim. La a multa zi de protest haideti sa ne strangem la un "party" in care sa cream steagul unuia dintre aliatii nostrii in aceasta lupta: Uniunea Europeana.Da! - in urma discutiilor si a feedbackului masiv, facem steagul UE.Asa ca va invitam cu mic cu mare, duminica seara de la ora 21:00 cu foi albastre si telefoanele din dotare sa transmitem un mare mesaj cu directia pe care ne-o dorim.!!! Chitarile, tobele si alte instrumente muzicale sunt binevenite! Sa facem galagiiiiie !!!PS: spre deosebire de blitul telefonului lui Serban Nicolae, ale noastre nu aduc extracosturi la abonament asa ca le putem folosi cu incredere. :DTot ceea ce trebuie sa faceti este sa veniti cu sursa de culoare: albastra + o lanterna, tobe si alte instrumente muzicale!Surse culori: foi colorate (nu cartoane), saci de plastic, dosare de plastic, materiale foarte subtiri, aplicatii pe telefon mobil (poza albastra)Pentru cei care vor veni in galben sau cu orice alt accesoriu de aceasta culoare, va rugam sa va asezati in perimetrul care va fi trasat de noi. Vom reveni cat de curand cu noi detalii si o harta exact ca si la evenimentul trecut.Pe langa actiunile din piata, precum au fost: Revolutia luminii, Operatiune Tricolorul iar acum steagul UE, noi inca avem un mesaj de transmis, niste cereri de indeplinit!Nu ne oprim aici! Vom lupta in continuare!Guvernul PSD/ALDE nu si-a asumat nicio responsanilitate. Poate face oricand ceva asemanator "13/14".Dorim demisia guvernului Grindeanu.Dorim ca PSD-ul sa scape de Liviu Dragnea (pentru binele lor)Dorim ca Tariceanu sa plece si sa nu mai sugereze lucruri precum "Romania ar trebui sa se retraga din MCV, din UE)Duminica ne sarbatorim prima victorie, construim impreuna cel mai mare steag al Uniunii Europene si continuam sa luptam pentru ceea ce ne-a unit!#rezist