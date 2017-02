Circa 40% din scolile din judetul Satu Mare nu au autorizatie ISU

Institutia Prefectului Satu Mare i-a convocat, vineri, la o intalnire pe primari, directori de scoli si sefi de institutii pentru a discuta cu reprezentantii ISU pasii care trebuie facuti pentru autorizare."Acordam asistenta tehnica de specialitate pentru a usura aceasta activitate de autorizare a unitatilor de invatamant si unitatilor deconcentrate. Noi tinem evidenta autorizatiilor pe cladiri, nu pe unitati, un procentaj ar fi undeva la 40% nu detin documentatii necesare, tinand cont ca legea 207 este in vigoare de aproape 10 ani de zile. Costurile documentatiilor si plus masurile compensatorii stabilire de arhitecti in cazul scenariilor, dar pana acum in mare parte din ele puteau fi rezolvate deja", a declarat lt. col. Constantin Ganea, imputernicit al sefului ISU Somes Satu Mare.Amenzile aplicate proprietarilor cladirilor incep de la 5.000 de lei si urca gradual in functie de probleme.Presedintele Consiliului Judetean, Pataki Csaba, a explicat ca doar pentru cladirile aflate in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si pentru Protectia Copilului sunt necesari circa cinci milioane lei."Problema noastra, a directorilor scolilor si administratorilor cladirilor publice este ca nu putem transforma in 3-4 luni niste cladiri care de decenii stau si functioneaza asa cum functioneaza. Pe de alta parte nimeni nu isi va asuma riscul, Doamne fereste, se intampla un incendiu si sa pierdem vieti umane, sau in cazul gradinitelor si creselor va dati seama ca nimeni nu o sa faca nicio abatere de la litera legii. Aici trebui gasita o solutie de compromis si chiar o solutie ar fi pornirea unui program guvernamental special pentru acest lucru pentru ca din resursele autoritatilor publice locale va fi imposibil de sustinut financiar acest efort", a spus Pataki.Totodata, primarul comunei Batarci, Vasile Toma, a subliniat faptul ca timpul este foarte scurt si nu exista nici resurse financiare."La momentul actual noi inca nu avem bugetul la comune. Ca sa putem face ceva va trebui sa avem buget, sa alocam bani sa facem ceva, dupa care ar trebui sa incepem partea de proiectare care va trebui supervizata. Acel proiect va trebui semnat de un verificator. Pana cand o sa avem bugetul va dura o luna de acum, pana cand facem documentatia cel putin o luna, pana cand o s-o primim sa fie semnata de verificator inca o luna, deja o sa fie mai. Abia dupa aia vom licita lucrarea la nu constructor. Din punct de vedere fizic consider ca nu se poate realiza pana in 30 iunie. Noi intelegem, stim ca trebuie sa respectam legea, dar avem o neputinta legata de finante. Fara bani nu se poate realiza nimic", a declarat Vasile Toma.