Ministerul Cercetarii a infiintat un grant de 3.500 euro/an destinat olimpicilor internationali, in schimbul efectuarii studiilor de licenta si master, plus 4 ani de munca de cercetare, in Romania

Tinerii beneficiari ai acestor facilitati au obligativitatea sa urmeze o universitate in Romania si dupa terminarea studiilor de licenta sa urmeze studii doctorale in Romania, inclusiv in cotutela, si sa lucreze cel putin 4 ani in activitati de dezvoltare tehnologica intr-o unitate CDI cu capital majoritar de stat (institut sau universitate) sau privat din Romania.Nota privind infiintarea acestui program a fost aprobata in sedinta de Guvern de joi, urmand sa fie elaborat proiectul de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea programului cu denumirea "GRANTUL CDI CAROL I"."Programul reprezinta o oferta, proactiva, pentru absolventii de liceu cu rezultate deosebite venind in intampinarea acelora care urmaresc in special grantul pentru activitatea de cercetare, constituind o oferta generoasa, predictibila, pe termen lung si cu obligatii asumate de ambele parti", sustine Ministerul Cercetarii intr-un comunicat de presa.Programul isi propune cresterea competitivitatii invatamantului superior romanesc si valorizarea investitiei nationale in educatie, stabilizarea tinerilor dotati intelectual in tara si atragerea acestora catre domeniul CDI (cercetare, dezvoltare, inovare) romanesc si intinerirea fortei de munca din cercetarea romaneasca, in vederea dezvoltarii de noi platforme de tehnologii inteligente.Programul se adreseaza tinerilor absolventi care pe parcursul celor 4 ani de liceu au avut rezultate deosebite la olimpiade nationale si internationale, castigand cel putin o data unul din locurile 1, 2 sau 3 la aceste concursuri.In plus, programul mai propune acordarea a 500 euro/an / bursier pentru participarea la evenimente stiintifice internationale si/sau pentru protectia drepturilor de proprietate intelectuala si a maxim 3500 euro/an/echipa formata din cel putin 5 bursieri provenind din una sau mai multe universitati, pentru materiale, subansamble si subcontractari, altele decat cele care pot fi realizate din grantul individual, pentru realizarea unor demonstratoare tehnologice sau promovarea unor idei realizate de aceasta echipa si cu care se prezinta si clasifica la concursuri internationale de prestigiu.