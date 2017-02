Barbat internat cu rani grave dupa ce a fost atacat de doi caini, un maidanez si un Rottweiler, pe strada in Craiova

Dorin Miulescu, in varsta de 62 ani, a fost atacat, luni dimineata, de cei doi caini, pe o strada din cartierul craiovean Veterani, in timp ce se indrepta spre o statie de autobuz."Cand am trecut de strada Infanteriei pe strada Vanatorii de Munte ca sa ajung in Potelu, am fost atacat de doi caini: un Rottweiler si un maidanez. I-am mai vazut si cu alte ocazii, insa mergeam cu masina si nu am fost in pericol", a povestit Dorin Miulescu.Barbatul se afla internat in Clinica de Chirurgie Maxilo-Faciala a Spitalului Judetean de Urgenta Craiova.In urma sesizarii facute de rudele barbatului, reprezentantii Serviciului de Ecarisaj au ridicat cainele Rottweiler."In momentul de fata, cainele se afla in adapost, a fost verificat si s-a constatat ca nu are microcip", a precizat Cristina Ghenea, purtator de cuvant la SC Salubritate Craiova SRL.De asemenea, politistii Sectiei 2 Politie Craiova au demarat o ancheta pentru identificarea proprietarului cainelui de rasa."In urma incidentului, s-au demarat cercetari pentru stabilirea identitatii proprietarului animalului si aplicarea prevederilor legale in acest caz", a declarat Amelia Caprarin Barbu, din cadrul Biroului de Presa al Inspectoratului de Politie Judetean Dolj.