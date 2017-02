Gratierea in intregime a pedepselor de pana la 5 ani este de natura sa creeze un sentiment de insecuritate sociala - punct de vedere al CSM

"Avand in vedere ca pedeapsa aplicata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva trebuie sa fie executata pentru a-si indeplini functiile si scopul, apreciem ca punerea in libertate a unui numar semnificativ de persoane cu antecedente penale (prin proiect propunandu-sse gratierea in intregime a pedepselor cu inchisoare de pana la 5 ani) este de natura sa creeze un sentiment de insecuritate sociala", se arata in documentul CSM.Autorii documentului atrag, de asemenea, atentia ca "Subliniem si faptul ca, fata de limitele speciale de pedeapsa prevazute de noul Cod penal, pedepsele aplicate in temeiul acestuia pot fi mai mici fata de cele aplicate in baza Codului penal din 1968 pentru fapte de gravitate similara, iar aplicarea unei pedepse de 5 ani inchisoare cu executare pentru un infractor 'primar' este consecinta savarsirii unei fapte grave."Referitor la gratierea partiala, specialistii CSM apreciaza ca ar trebui sa se precizeze cu claritate in textul de lege faptul ca aceasta se adreseaza persoanelor cu pedepse de peste 5 ani de inchisoare, deoarece pentru cele mai mici s-ar aplica oricum gratierea in intregime.CSM subliniaza, de asemenea, in legatura cu incidenta masurii gratierii asupra pedepselor a caror executare este suspendata conditionat, ca "Proiectul de lege nu cuprinde nicio dispozitie referitoare la efectele gratierii asupra pedepselor a caror executare este suspendata conditionat sau sub supraveghere. Or, in temeiul Codului penal anterior, gratierea producea efecte si cu privire la pedeapsa a carei executare era suspendata conditionat. (...) Lipsa oricarei dispozitii in cuprinsul actului normativ privind incidenta gratierii asupra pedepselor a caror executare a fost suspendata conditionat sau sub supraveghere este de natura sa genereze situatii profund discriminatorii, solutia adoptata cu privire la aceste categorii de pedepse fiind diferita in functie de temeiul aplicarii lor (vechiul sau noul Cod penal), desi nu exista o justificare obiectiva rezonabila pentru o asemenea masura."Consiliul Superior al Magistraturii propune, de asemenea, schimbarea titlului proiectului de act normativ din "Lege pentru graţierea unor pedepse" în "Lege pentru graţierea unor pedepse şi măsuri educative privative de libertate".