28 de irakieni, printre care 5 copii, prinsi dupa ce au trecut ilegal granita din Serbia in Romania

Ei au fost descoperiti joi, in jurul orei 15:30, de politistii de frontiera din Oravita, in zona localitatii de frontiera Gradinari din judetul Caras-Severin.Irakienii au fost dusi la sediul Politiei de Frontiera Oravita pentru cercetari."In cadrul verificarilor preliminare s-a stabilit ca cei in cauza sunt cetateni irakieni, 16 barbati, 7 femei si 5 minori, cu varste cuprinse intre 1 an si 40 de ani, care nu aveau documente asupra lor. Acestia au declarat ca au trecut frontiera din Serbia in Romania cu intentia de a ajunge in tari din vestul Europei", se arata intr-un comunicat.In acest caz se fac cercetari pentru trecerea frauduloasa a frontierei de stat.