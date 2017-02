Noi secretari de stat in ministere: Un profesor de la Universitatea "Dunarea de Jos" Galati, cu o avere impresionanta, a fost numit la Cercetare

Premierul Sorin Grindeanu a semnat joi mai multe decizii de numire pe functii de secretari de stat in ministere. Unul dintre noii secretari de stat este Lucian Puiu Georgescu, care a fost numit la Ministerul Cercetarii. A fost candidat PSD pentru Senat din partea PSD Galati, este prorector al universitatii "Dunarea de Jos" si are o avere impresionanta, potrivit site-ului verificaintegritatea.ro Intr-o declaratie de avere completata in octombrie 2016, scrie ca detine doua apartamente, unul in Galari si unul in Bucuresti, un teren intravilant de 694 mp in Galati, si o casa de 200 mp in Galati. Mai are trei autoturisme (Tacuma si doua Mercedes), bijuterii de 65.000 euro, sumt in banci si fonduri de investitii de 1,3 milioane lei, 234.000 euro si 156.000 dolari.Ca profesor si manager de proiecte la Universitatea "Dunarea de Jos" a castigat 285 mii lei, iar ca membru ARACIS inca 44 mii lei. Insa, cele mai mari sume vin din consultanta, ca PFA, din care a castigat 353 mii lei.La Ministerul Finantelor a fost numit secretar de stat Catalin Cosmin Olteanu. Alte doua numiri au fost facute la Ministerul Apelor si Padurilor: Stetco Istrate si Simona Olimpia Negru. La Ministerul Tineretului si Sportului a fost numit Cosmin Razvan Butuza, la Ministerul Agriculturii Maricel Floricel Dima, iar la Ministerul Muncii Adrian Mariu Rindunica. De asemenea, a fost numit Cristian Gentea, presedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor NucleareTot joi, Grindeanu l-a desemnat Radu-Ionel Puchiu, secretar de stat in Secretariatul General al Guvernului, pe functia de coordonator al Comitetului interministerial pentru relatiile Romaniei cu Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica. De asemenea, Sorin Neacsa a fost numit secretar general al Ministerului Transporturilor in locul lui Mihai-George Dionisie, care va fi secretar general adjunct in acelasi minister. La Ministerul Cercetarii si Inovarii, a fost numit secretar general adjunct Daniel Ionescu, iar la Ministerul Mediului, tot secretar general ajunct, a fost numita Daniela Teodor.