Hoyt Yee: Statul de drept este o aparare cheie impotriva tiraniei, coruptiei si influentei maligne straine

Hoyt Yee, adjunctul asistentului secretarului de stat pentru Europa si Eurasia din Departamentul de Stat al SUA, a sustinut joi o prelegere interactiva pentru studenti si profesori la Universitatea Ovidius (UOC), in cadrul careia a reliefat valoarea conceptului de stat de drept, de economie de piata si democratie si importanta parteneriatului strategic SUA - Romania, potrivit Agerpres.Diplomatul american a explicat semnificatia statului de drept in corelatia directa cu sistemul economiei libere de piata. 'De ce consideram statul de drept atat de important? In primul rand, din motive economice. Pentru cresterea schimburilor comerciale si a investitiilor, companiile au nevoie de stabilitate si predictibilitate, de stat de drept, de legi bune, aplicate in mod corect si transparent. Ne dorim ca Romania sa fie mai prospera, atractiva pentru investitiile straine directe. Tarile europene care au o reputatie pentru consolidarea statului de drept au o economie puternica. Tarile cunoscute cu apetenta pentru coruptie si cu un stat de drept slab tind sa aiba economii mai slabe', a opinat oficialul american.Hoyt Yee a vorbit si despre valentele responsabilitatii in relatiile dintre statele partenere, vazuta ca o garantie a angajamentelor asumate. 'Trebuie sa stim ca aliatii nostri sunt dispusi sa isi indeplineasca angajamentele de aparare reciproca, dar, de asemenea, de a sustine valori comune - democratie, libertate, stat de drept. Aceste valori sunt fundamentul pe care se construiesc relatiile noastre. Angajamentul Romaniei catre statul de drept este o masura a angajamentului fata de relatiile SUA-Romania. Statul de drept este o aparare cheie impotriva tiraniei, coruptiei si influentei maligne straine', a subliniat vorbitorul. El a evidentiat, in discursul sau, valoarea principiului democratic in fundamentarea statului de drept si aplicarea legii.'Democratia este cea mai sigura atunci cand legea se aplica in mod egal, in mod echitabil, tuturor, chiar si politicienilor de nivel inalt, si nimeni nu este mai presus de lege. Atunci cand statul de drept este slab, coruptia si nepotismul prospera, iar liderii se concentreaza asupra intereselor personale in defavoarea celor ale cetatenilor. Cand statul de drept este slab si coruptia larg raspandita, actorii straini pot da mita, pot cumpara, controla politicienii, presa, partidele si in cazuri extreme preiau tari fara invadare sau folosirea fortei', a avertizat adjunctul asistentului secretarului de stat pentru Europa si Eurasia din Departamentul de Stat al SUA.Diplomatul american a subliniat, in incheiere, ca Romania a facut progrese enorme in consolidarea statului de drept in ultimii ani, in special prin urmarirea penala in domeniul coruptiei, prin aplicarea legii, prin activitatea DNA si a instantelor de judecata.'Nimic nu este mai eficient in combaterea coruptiei si asigurarea respectarii legii decat urmarirea penala, condamnarea si, cand acestea sunt justificate, intemnitarea oficialilor corupti', a precizat Hoyt Yee, adjunctul asistentului secretarului de stat american pentru afaceri europene si eurasiatice.