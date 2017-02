Liviu Dragnea: Am constatat ca Iohannis a avut o atitudine civilizata si normala; sper sa fie ceva de durata

"Am constatat si eu, si domnul presedinte Tariceanu si primul-ministru. E o atitudine civilizata, cred eu normala. Riscam sa ni se para anormala o atitudine normala. De dinainte de campanie, in timpul campaniei, dupa alegeri, indiferent de atacurile la care am fost supus mi-am mentinut echilibrul si am facut apel mereu la dorinta de stabilitate si la dialog. Fara dialog si intr-un razboi permanent intre primii oameni din stat, intre institutiile importante din acest stat, asta fragilizeaza Romania intr-o perioada extrem de complicata", a afirmat Liviu Dragnea, invitat fiind sa comenteze atitudinea "prietenoasa" a lui Klaus Iohannis.Liderul PSD si-a exprimat speranta ca seful statului a inteles "ca are atributii constitutionale foarte clare, dar si foarte importante". "Din partea mea, este toata deschiderea pentru asta pentru ca noi avem un singur proiect, Romania. In loc sa o sfasiem, cred ca putem sa o construim", a completat el.Intrebat cum isi explica schimbarea de atitudine a lui Klaus Iohannis fata de el si guvernul Grindeanu, Liviu Dragnea a afirmat: "Poate in ultimele zile presedintele a ajuns la concluzia ca este mult mai buna aceasta atitudine pentru ca un razboi dus la nesfarsit nu garanteaza ca il va castiga cel care il genereaza si il intretine. Sper sa fie ceva de durata".Liviu Dragnea a negat ca presedintele Klaus Iohannis l-ar fi invitat la o discutie dupa ceremonia de depunere a juramantului de catre noii ministri."Nu. Pur si simplu, ca musafiri, ne-a permis sa iesim noi primii din Sala Unirii, unde am intrat in acel vestibul, dupa care am iesit la masini. Deci, am stat impreuna, in acel holisor, cred ca 30 de secunde. Adica la revedere, buna ziua si multa sanatate", a afirmat presedintele Camerei Deputatilor.