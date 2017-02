Laszlo Tokes, audiat de procurorii Parchetului Militar in legatura cu evenimentele de la Revolutie: Dupa fuga cuplului Ceausescu, evenimentele s-au derulat in baza unui plan dinainte lucrat

Fostul preot reformat Laszlo Tokes, in prezent europarlamentar, a fost audiat luni, 20 februarie, in calitate de martor, la Bucuresti, de catre trei procurori ai Parchetului Militar de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in cercetarile privind Revolutia din 1989.Potrivit sursei citate, "omul-scanteie al revolutiei", cum mai este numit Tokes, a fost intrebat despre rolul pe care l-a avut dupa data de 22 decembrie 1989, data venirii la putere a regimului Iliescu. Intrebarea se referea, mai exact, la perioada 22-30 decembrie, respectiv la formarea si actiunile din primele zile ale Frontului Salvarii Nationale (FSN), in aceasta perioada inregistrandu-se un numar mai mare de victime decat in timpul manifestarilor ce au dus la caderea dictaturii.Europarlamentarul a declarat ca este de acord cu organele de ancheta ca, dupa fuga cuplului Ceausescu, evenimentele s-au derulat in baza unui plan dinainte lucrat, avand ca scop principal legitimarea noii conduceri instalate in fruntea statului.Potrivit comunicatului, in consiliul de conducere al FSN au fost cooptati cativa disidenti ai fostului regim, precum si persoane emblematice ale revoltei anticomuniste, precum fostul preot reformat din Timisoara, Laszlo Tokes. Acesta a relatat procurorilor ca el nu s-a aflat niciodata in situatia de decident, ci, prin invitarea sa sporadica in aceasta perioada la Bucuresti, Ion Iliescu si apropiatii au urmarit doar legitimarea noii puteri."Consiliul FSN a avut un rol formal, deciziile operative fiind luate de Ion Iliescu si cercul restrans din jurul lui, ei purtand in consecinta raspunderea pentru aceste decizii, de fapt ei fiind aceia care au condus tara in acea perioada. Eu eram la vremea aceea de prea buna credinta, am sustinut asa zisul guvern revolutionar", a declarat Tokes.Fostul episcop a subliniat ca prezenta sa printre membrii CFSN s-a dovedit a fi "una formala, de vitrina, instrumentata de echipa lui Ion Iliescu, si care nu a durat mult"."Dupa ce Doina Cornea a parasit consiliul in ianuarie 1990, a inceput si inlaturarea mea prin omisiune. Am cazut in dizgratie definitiva dupa evenimentele de la Targu-Mures din martie 1990, cand - fiind invitat in Statele Unite si Canada - le-am prezentat pe acestea asa cum s-au intamplat de-adevaratelea, intalnindu-ma si cu presedintele George W. Bush. Ion Iliescu a lansat atunci la adresa mea acuzatia separatismului", a spus Tokes.La randul sau, avocatul europarlamentarului, Kincses Elod, a salutat faptul ca dupa 27 ani s-au reluat in sfarsit investigatiile, exprimandu-si speranta, ca la fel ca in cazul mineriadelor din 1990, ca ancheta va fi finalizata printr-un rechizitoriu, iar faptasii vor fi pusi sub acuzare.Conform sursei citate, Tokes insusi, in ultimele decenii, a cerut cu perseverenta clarificarea pe cale juridica a evenimentelor violente petrecute in timpul revoltei populare din Timisoara, avand ca urmare pierderi de vieti si suferinte omenesti, precum si tragerea la raspundere a responsabililor. De-a lungul timpului, a solicitat sa se investigheze evenimentele sangeroase ce au urmat in restul tarii, precum si circumstantele mineriadelor din 1990 si evenimentelor de la Targu-Mures din martie 1990."Nici azi nu se cunosc si nu au fost pedepsiti cei vinovati de moartea si ranirea sutelor de revolutionari si opozanti ai regimului comunist. Dupa aproape trei decenii se poate vorbi despre ceva rezultate doar in cazul mineriadelor", a spus Tokes in comunicat.El si-a exprimat speranta in elucidarea evenimentelor, care va veni "mai repede sau mai tarziu"."Se va face lumina si dreptate si in cazul evenimentelor violente de la Targu-Mures, responsabilii vor fi identificati si pedepsiti, doar astfel tabloul acelor timpuri va fi complet. Este limpede ca tentativa de progrom antimaghiar din martie 1990 a fost continuarea directa a inducerii si propagarii psihozei de razboi civil, razboi psihologic si mediatic, actiune menita sa stabilizeze si consolideze puterea postcomunista ce s-a instalat in 22 decembrie 1989 la carma tarii", a mai scris Tokes in comunicat.