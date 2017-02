Opinie separata: Judecatorii constitutionali Livia Stanciu si Stefan Minea sustin ca OUG 13 ar fi trebuit judecata de CCR si declarata neconstitutionala

Livia Stanciu si Stefan Minea au redactat, fiecare in parte, cate o opinie separata la decizia prin care CCR a respins ca inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate a OUG 13, ridicata de Avocatul Poporului, opiniile separate fiind publicate, joi, pe site-ul Curtii Constitutionale.Fosta presedinta a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) considera ca, pe de o parte, CCR ar fi trebuit sa admita exceptia Avocatului Poporului si, pe de alta parte, sa constate ca OUG 13 este neconstitutionala atat din punctul de vedere al modului in care a fost adoptata, argumentand ca nu se justifica urgenta, cat si din punctul de vedere al continutului.In ceea ce priveste admisibilitatea controlului de constitutionalitate, Stanciu explica faptul ca CCR nu ar fi trebuit sa refuze sa se pronunte asupra OUG 13, chiar daca actul normativ nu mai era in vigoare la momentul judecarii. Un argument este acela ca, desi abrogata, OUG 13 putea fi repusa in vigoare printr-o lege de aprobare in Parlament sau printr-o lege de respingere a OUG 14, cea care a abrogat ordonanta in cauza."Oricare dintre variantele mentionate (inclusiv posibila adoptare a unei legi de respingere a ordonantei de urgenta abrogatoare, si efectele sale juridice) trebuiau avute in vedere de Curtea Constitutionala, pentru corecta interpretare a sintagmei "in vigoare", in scopul de a elimina, pentru viitor, normele neconstitutionale din cuprinsul actului criticat si a preveni astfel intrarea lor in vigoare. Avem in vedere un control de constitutionalitate abstract, care, prin excelenta, este nu doar de tip sanctionator, ci si preventiv, pe de o parte, dar si efectivitatea controlului de constitutionalitate, pe de alta parte", explica Livia Stanciu in opinia separata atasata deciziei CCR de respingere a judecarii OUG 13 pe motiv ca a fost abrogata.Dupa ce a argumentat necesitatea admisibilitatii judecarii OUG 13, fosta presedinta a ICCJ explica faptul ca actul normativ ar fi trebuit declarat neconstitutional pe motiv ca nu se justifica urgenta acestuia.Livia Stanciu invoca decizii mai vechi ale CCR prin care aceasta a statuat ca Guvernul poate adopta ordonante de urgenta in urmatoarele conditii, intrunite in mod cumulativ: existenta unei situatii extraordinare; reglementarea acesteia sa nu poata fi amanata si urgenta sa fie motivata in cuprinsul ordonantei. Or, in cazul adoptarii OUG 13 nu exista nici urgenta, nici situatia extraordinara si nici motivarea urgentei din cuprinsul ordonantei nu sta in picioare. Judecatoarea spune ca masurile prevazute de ordonanta ar fi trebuit incluse intr-un proiect de lege care sa fie transmis Parlamentului pentru dezbatere.Al treilea argument adus de Livia Stanciu in favoarea declararii neconstitutionale a OUG 13 tine de aspectul solutiilor legislative reglementate. Ea critica punctual continutul ordonantei, pe care o considera, prin prisma prevederilor referitoare la favorizarea infractorului, la abuzul in serviciu, la neglijenta in serviciu si la conflictul de interese, "un pericol la adresa statului de drept"."Dezincriminarea unor fapte, reconfigurarea elementelor constitutive ale unor infractiuni, nesanctionarea incalcarii unor valori fundamentale, toate acestea efectuate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.13/2017, pun in pericol institutiile statului de drept, democratia, drepturile omului, echitatea si justitia sociala", concluzioneaza Livia Stanciu.La randul sau, judecatorul Stefan Minea sustine in cadrul propriei opinii separate atasate deciziei CCR de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ridicate de Avocatul Poporului, ca OUG 13 ar fi trebuit respinsa doar din cauza modului in care a fost adoptata, explicand ca nu se justifica urgenta. Spre deosebire de Livia Stanciu, Minea mai spune ca CCR nu avea competenta sa se pronunte asupra continutului ordonantei de urgenta, deoarece aceasta nu mai era in vigoare."Avocatul Poporului era indreptatit sa ne sesizeze referindu-se la o ordonanta care era in vigoare. In ceea ce priveste admisibilitatea cererii, potrivit articolului 29 din legea noastra de organizare, noi verificam constitutionalitatea legilor sau ordonantelor in vigoare. Din punctul acesta de vedere,va rog sa constatati ca ordonanta 13 a fost abrogata si, din acest punct de vedere, noi nu putem constata admisibilitatea sesizarii, daca ordonanta a intrunit conditiile de extraordinar, de oportunitate, nici pe fond, nici pe modalitatea extrinseca de control. In aceste conditii, cu majoritate de voturi, am luat decizia respingerii sesizarii ca devenita indamisibila", declara presedintele CCR, Valer Dorneanu."Acum pornim de la realitatea ca OUG 13 nu exista", a mai spus presedintele CCR.Valer Dorneanu a explicat ca CCR s-a pronuntat in trecut pe acte normative abrogate, dar numai in cazul in care judecatorii au fost sesizati prin exceptie de neconstitutionalitate ridicata in timpul unui proces si numai atunci cand respectivul act normativ a produs efecte inainte de a fi abrogat."N-am gasit elemente care sa fi fost deja aplicate, sa fi produs efecte juridice. Daca va exista asa ceva, sigur vor exista remediile prevazute de Constitutie si de legea noastra de organizare", a declarat Dorneanu.Intrebat ce se va intampla daca OUG 14, prin care a fost respinsa OUG 13, va intra in vigoare, presedintele Curtii Constitutionale a sustinut ca CCR nu judeca dupa supozitii."Atat din pledoaria Avocatului Poporului, cat si a procurorului am dedus ca noi ar trebui sa ne pronuntam asupra constitutionalitatii pentru ca s-ar putea ca OUG 14, care a abrogat OUG 13, sa fie la randul ei abrogata si atunci nu stiu ce consecinte se produc. Noi nu judecam o cauza dupa supozitii, dupa posibilitati. In momentul in care cineva va ataca ordonanta 14, atunci cel care va fi obligat sa o solutioneze va stabili toate urmarile legate de efectele ordonantei 13 care s-ar fi putut produce. Corelatiile de acolo vor trebui facute atunci, nu acum. Acum pornim de la adevarul ca ordonanta 13 nu exista, nu mai exista activul legislatiei, se poate presupune ca ea chiar nu exista", a spus presedintele CCR.Nu in ultimul rand, Valer Dorneanu a transmis Parlamentului si Guvernului sa colaboreze loial, nu sa comunice peste gard."Consecintele care se vor intampla ulterior pentru rezolvarea problemelor care au facut obiectul ordonantei, adecvarea cu deciziile noastre, modificarea unor texte din Codul penal toate acestea sunt probleme ale Executivului si ale Parlamentului. Ei vor trebui sa stabileasca impreuna pe baza unei cooperari loiale, si nu comunicari peste gard, modalitatea cea mai adecvata pentru rezolvarea acestor situatii care sunt reale. In primul rand reala este necesitatea de a-si adecva Parlamentul si Guvernul legislatia dupa deciziile noastre", a conchis Dorneanu.