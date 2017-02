SRI: Serviciul nu are nici un protocol cu DNA. Exista protocoale cu multe institutii ale statului care sunt perfect legale

"SRI nu are niciun protocol cu DNA. Avem protocoale cu multe institutii ale statului, perfect legale, care nu fac altceva decat normeaza activitatea ofiterilor SRI in raport cu parchetele sau alte institutii pe atributiile date de lege. Astazi, multe din aceste documente nu mai sunt actuale pentru ca noul Cod penal si Cod de procedura penala si decizia Curtii Constitutionale din martie 2016 le-au anulat", a spus Ovidiu Marincea.El a precizat ca astfel de protocoale sunt strict secrete, pentru ca normeaza activitatea operativa a ofiterilor SRI in raport cu atributiile legale privind punerea in aplicare a mandatelor de la judecatori, de supraveghere tehnica."Toate astea le faceam pe baza unui mandat de la judecator, iar protocoalele normau aceasta activitate: ce ofiteri/departamente de la SRI pun in aplicare mandatele, cu ce resurse, normau schimbul de informatii pe spetele in cauza etc.", a mai spus purtatorul de cuvant al SRI.Ovidiu Marincea a precizat ca ofiterii SRI nu faceau munca de cercetare penala, nu interogau si nu scriau probatorii."Nu au facut-o niciodata. Jobul nostru era sa informam, este si astazi, iar inainte de decizia Curtii Constitutionale aveam si obligatia sa punem in executare mandatul de supraveghere operativa si de supraveghere tehnica. Acum, aceste protocoale nu mai sunt valabile, pentru ca SRI nu mai pune in aplicare nimic in afara de mandatele de siguranta nationala", a explicat Marincea.In urma acestor informatii, DNA preciza ca nu a existat niciun protocol de colaborare SRI-DNA, iar procurorul-sef Laura Codruta Kovesi nu a participat la videoconferinte organizate de SRI, nici saptamanal, nici ocazional si nu are instalate in birou terminale speciale prin care sa poata comunica instantaneu cu SRI."Nu exista si nu a existat nici un protocol de colaborare SRI-DNA si nici protocol secret Coldea/Kovesi. Nu au existat echipe mixte SRI-procurori ori intalniri intre procurori si ofiterii de informatii in case conspirative. Dosarele penale sunt instrumentate strict prin raportare la Codul penal, Codul de procedura penal si Legea 78/2000", arata DNA.In acest context, DNA a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii sa faca verificari pentru a constata in ce masura, prin informatiile transmise, sunt afectate independenta sistemului judiciar si prestigiul magistratilor.Si procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, declara, la inceputul lunii februarie, ca protocoalele cu SRI sunt semnate cu Ministerul Public, nu direct cu DNA sau DIICOT, pentru a evita suspiciuni ca ar exista parti-pris-uri care depasesc cadrul legal.Lazar preciza ca protocoalele incheiate de Ministerul Public cu SRI sunt secrete pentru ca ele vizeaza combaterea terorismului, a migratiei transfrontaliere si alte asemenea fapte, care nu pot fi combatute "la vedere" si presupun o anumita confidentialitate.Ministerul Public preciza ca incheierea unui protocol de cooperare cu Serviciul Roman de Informatii a fost justificata de cadrul legal in vigoare la data respectiva, potrivit caruia implementarea masurilor de supraveghere tehnica se realiza prin intermediul SRI.Sursa citata preciza ca protocolul cu SRI si-a incetat efectele in momentul publicarii Deciziei nr. 51/2016 a Curtii Constitutionale, ce nu mai prevedea posibilitatea ca serviciile de informatii sa puna in executare mandatele de supraveghere tehnica emise in dosare penale, cu exceptia celor privind infractiuni de terorism si contra securitatii nationale, pentru care SRI are competenta.Asociatia Magistratilor din Romania si Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania au trimis o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis in care i-au cerut sa faca, in calitate de presedinte al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, demersuri pentru declasificarea hotararilor CSAT prin care s-au semnat protocoale intre serviciile de informatii si Parchet, formandu-se "echipe mixte, cu reprezentanti ai organelor de urmarire penala, in scopul contracararii riscurilor derivate din derularea unor activitati cu caracter infractional".