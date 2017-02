Actual de Cluj: Cum l-ar fi mituit Bene pe directorul aeroportului din Cluj (document DNA)

Totul a pornit de la construirea noii piste a aeroportului din Cluj - acesta avea nevoie de o pista noua, plus suprafetele de miscare aferente ale avioanelor. Investitia a fost impartita in trei - mai intai, lucrarile la pista urmau sa aiba 2.100 de metri, apoi aceasta urma sa fie extinsa la 3.500 de metri, iar in fine, in a treia etapa, construirea unor platforme pentru stationarea avioanelor si a doua cai de rulare intre acestea si pista de decolare. Contractul de lucrari a fost incheiat in 2011 si a fost suplimentat pe durata lucrarilor cu nu mai putin de 24 de acte aditionale, ce au crescut valoarea contractului, de la 32,4 milioane de euro, la 42 milioane de euro. Prima etapa a fost finalizata, cu surle si trambite, in octombrie 2013.Pentru etapa a doua din contract trebuia facuta o licitatie, dar "pe fondul cointeresarii materiale" a directorului Aeroportului David Ciceo - dupa cum spun procurorii DNA - el a decis sa continue lucrarile cu omul de afaceri Ioan Bene, prin firma Constructii Napoca SA. Care a fost aceasta cointeresare materiala? Procurorii DNA spun ca Bene i-ar fi dat o casa lui David Ciceo, pe care a si finisat-o.Lucrarile la platforma APRON 4 au inceput in octombrie 2013 si au fost finalizate in martie, anul urmator. Cateva saptamani mai tarziu aparea si anuntul de atribuire a lucrarilor executate, datat 7 martie 2014, la o valoare de 15,8 milioane de lei. "Probele dosarului au stabilit ca, la data publicarii anuntului de atribuire, lucrarile erau deja executate integral", explica procurorii DNA in rechizitoriul de trimitere in judecata. Autorizatia de constructie, de exemplu, a fost emisa in 8 mai 2014. "De indata ce a intrat in posesia actului, inculpatul Bene Ioan a dispus intocmirea actelor necesare pentru a putea face incasari ale lucrarilor ce erau demult executate si fnializate, incasarea contravalorii acestora fiind, in mod evident, urmarita cu ardoare de persoanele interesate, de unde si rapiditatea cu care au fost intocmite actele privind situatiile de lucrari, verificari, facturi, la un moment imediat urmator dupa eliberarea autorizatiei", explica procurorii.