Livia Stanciu, opinie separata la decizia CCR privind adoptatea OUG 13/2017: A existat un conflict de natura constitutionala

"In dezacord cu solutia pronuntata cu majoritate de voturi (...), consideram ca instanta de contencios constitutional ar fi trebuit sa constate in cauza existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre: autoritatea executiva - Guvernul Romaniei, pe de o parte, si autoritatea legiuitoare - Parlamentul Romaniei, pe de alta parte, determinat de depasirea de catre Guvern a limitelor delegarii legislative; autoritatea executiva - Guvernul Romaniei, pe de o parte, si autoritatea judecatoreasca - Consiliul Superior al Magistraturii, pe de alta parte, determinat de incalcarea principiului cooperarii loiale intre autoritati", se arata in opinia separata consemnata in motivarea publicata joi pe site-ul CCR.Referitor la posibilul conflict juridic intre Guvern si Parlament, Livia Stanciu a apreciat ca CCR avea competenta si trebuia sa procedeze la examinarea aspectelor semnalate in sesizarile formulate de presedintele Klaus Iohannis si Consiliul Superior al Magistraturii (CSM)."Este evident ca, prin adoptarea unei ordonante de urgenta, Guvernul isi exercita o competenta proprie, prevazuta de art.115 din Constitutie (...), dar aceasta competenta este una de atribuire, limitata, iar tocmai incadrarea in aceste limite trebuia analizata in cadrul sesizarii adresate Curtii, pentru a determina daca a fost respectata (cu consecinta constatarii inexistentei unui conflict juridic de natura constitutionala) sau nu a fost respectata (cu consecinta constatarii existentei unui conflict juridic de natura constitutionala)", se mai arata in opinia separata.Un alt argument adus in discutie este acela ca Guvernul a exercitat o competenta proprie incalcand limitele constitutionale ale acelei competente, adoptand o ordonanta de urgenta in absenta unei situatii extraordinare si a urgentei.Referitor la existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre puterea executiva si cea judecatoreasca, in opinia separata se apreciaza ca a fost vorba de o incalcare a cadrului constitutional de exercitare, in conditii de cooperare constitutionala loiala, a competentei CSM cu privire la avizarea actelor normative."Intrucat OUG nr. 13/2017 priveste modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala, este indiscutabila competenta Consiliului Superior al Magistraturii in cadrul procedurii de avizare, acesta fiind "autoritate interesata" in aplicarea OUG nr.13/2017. (...) Solicitarea avizului a fost pur formala, proiectul de act normativ fiind adoptat si trimis la Monitorul Oficial al Romaniei, in vederea publicarii, in aceeasi zi in care avizul a fost solicitat. Or, asa cum se subliniaza chiar in cuprinsul sesizarilor formulate in aceasta cauza, atributia de avizare a actelor normative de catre institutiile publice interesate, cu atat mai mult cu cat aceasta izvoraste din Constitutie, nu este una pur formala si nici nu trebuie inteleasa in sensul ca simpla solicitare a avizului (cu adoptarea indata dupa solicitare a actului normativ) este suficienta pentru a fi indeplinita cerinta constitutionala", se mai arata in opinia separata.CCR a discutat, pe 8 februarie, cererile presedintelui Klaus Iohannis si sefei CSM, Mariana Ghena, privind constatarea unui conflict intre puterile statului in urma adoptarii ordonantei de urgenta privind modificarea Codurilor penale. Instanta constitutionala a stabilit ca nu exista conflict juridic de natura constitutionala intre puterile statului in urma adoptarii OUG 13/2017.