Ministrul Muncii: Legea salarizarii unitare ar putea fi trimisa direct Parlamentului si asumata de coalitia majoritara

"Exista varianta sa se transmita direct Parlamentului, printr-un proiect de lege al parlamentarilor, adica ea sa fie asumata de coalitia majoritara. Deocamdata nu am luat in discutie acest lucru, dar este foarte clar ca trebuie mai mult timp pentru dezbaterea in Parlamentul Romaniei. Cert este ca termenul de adoptare va trebui sa fie 1 iulie", a afirmat Lia Olguta Vasilescu intrebata daca este suficient timp pentru dezbateri pe marginea proiectului de lege.De asemenea, ministrul Muncii a explicat ca in noua lege a salarizarii veniturile vor fi impartite in doua categorii: salarii si indemnizatii."In primul rand, daca luam exemplul autoritatilor publice locale, nu o sa avem nicio primarie din Romania, sau niciun consiliu judetean, care sa aiba acelasi nivel de salarizare. In fiecare astfel de institutie exista cifre diferite atunci cand ceri statul de plata. Foarte multe dintre aceste lucruri s-au intamplat din cauza indemnizatiilor, care au fost incluse in salarii pana acum, desi nicaieri in lume indemnizatiile nu sunt in acelasi loc cu salariile, pentru ca la indemnizatie nu poti nici macar sa pui sporul de vechime, nu mai vorbesc de sporuri de fonduri europene si asa mai departe, iar atunci se ajungea in situatia in care seful institutiei, ordonatorul principal de credite, care are si cea mai mare responsabilitate, nu avea cel mai mare salariu din institutie, fiind undeva pe la jumatate. In aceste conditii ne-am gandit ca este foarte bine sa separam, exact cum se intampla si in alte tari, indemnizatiile de salarii si in al doilea rand ne-am gandit sa mai introducem un criteriu, sa legam indemnizatia de salariul mediu pe economie", a explicat Lia Olguta Vasilescu.Potrivit acesteia, in cazul in care creste economia, atunci se majoreaza si indemnizatia demnitarilor, primarilor, viceprimarilor, presedintilor de consilii judetene, vicepresedintilor, iar daca economia scade, le scade si lor indemnizatia."Pana la urma sunt persoanele cele mai interesate de bunul mers al unei societati, iar atunci trebuie sa se reflecte si in salarizarea lor mersul societatii", a declarat Vasilescu.Ministrul Muncii a precizat ca se va utiliza salariul mediu pe economie si nu cel pe judet pentru ca acesta trebuie sa aiba o valoare unitara."Ideea este, ca daca se numeste "Legea salarizarii unitare a bugetarilor", e clar ca si primarul de la Cluj si primarul de la Craiova trebuie sa aiba acelasi salariu, atat timp cat reprezinta o localitate cu peste 200.000 de locuitori. De altfel, se porneste de la primari si viceprimari, cu localitati sub 1.500 de locuitori, apoi este un alt nivel de salarizare pentru cei care au localitati de 3.000 de locuitori, 5.000, 10.000, vor ajunge la primarul general al Capitalei", a explicat Lia Olguta Vasilescu.