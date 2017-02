Noua cazuri de rujeola la copii au fost confirmate in judetul Sibiu in ultimele doua saptamani

Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de reprezentantii DSP Sibiu, in judet au fost confirmate, in urma analizelor de laborator, noua cazuri noi de rujeola, la copii cu varste cuprinse intre doua luni si 18 ani.Cazurile fac parte din focare izolate din Medias, Tarnava si Copsa Mica.De la inceputul anului 2017, au fost confirmati cu rujeola 14 copii, doua suspiciuni au fost infirmate, iar 14 suspiciuni sunt in curs de investigare."Majoritatea cazurilor de pojar inregistrate in acest an au aparut in comunitati cu numar mare de copii nevaccinati. Motivele nevaccinarii sunt: neprezentarea la vaccinare (desi parintii au fost convocati in repetate randuri la medicul de familie), contraindicatii temporare (copii provenind din familie de conditie sociala defavorizata, care se imbolnavesc frecvent) si, mai rar, refuz la vaccinare", au precizat reprezentantii DSP Sibiu.Ei sustin ca singura modalitate de prevenire a bolii este vaccinarea."Odata ce rujeola s-a declansat, pot fi tratate numai simptomele acesteia. Doua doze de vaccin rujeolic protejeaza copilul aproape 100% impotriva bolii si complicatiior potential severe ale acesteia sau care pot duce la deces. Prima doza de vaccin ROR se administreaza atunci cand coplilul implineste un an, iar a doua la varsta de cinci ani, protejandu-l nu doar de rujeola, ci si de oreion si rubeola", se mai arata in comunicat.Avand in vedere epidemia de rujeola de la nivel national, Ministerul Sanatatii a decis coborarea varstei minime de vaccinare la noua luni, iar pentru contactii din focar chiar la sapte luni.