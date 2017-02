Ciolos, replica in scandalul corvetelor militare: Guvernul Grindeanu isi asuma renuntarea la constructia navelor militare in santierele navale din Galati si Constanta unde lucreaza peste 25.000 de romani

Ciolos spune ca "actualul Guvern și Parlament pot oricând întrerupe negocierile pentru achiziția unor nave militare marine din motive de oportunitate pe care doar ei le pot susține și argumenta", dar atrage atentia ca "prin anularea acestei proceduri de achiziție, Guvernul actual trebuie să-și asume și că renunță la construcția unor nave militare în șantierele navale din România, din Galați și Constanța, unde lucrează peste 25.000 de români și care asigura în același timp un nivel de investiții de peste 1,6 miliarde Euro".Ciolos mai spune ca actualul ministrul al Apărării Naționale, Gabriel Leș, a fost secretar de stat responsabil cu înzestrarea Armatei în perioada desfășurării acestor negocieri și poate oferi mai multe detalii privind această procedură de achiziție publică.Reamintim ca la finalul lunii noiembrie 2016, fostul Executiv adopta o Hotarare de Guvern prin care se stabilea procedura prin care Ministerul Apararii sa incheie un contract cu santierul naval olandez Damen de la Galati pentru construirea a patru corvete multifunctionale de ultima generatie, prima dintre ele urmand a fi livrata in primii 2,5 ani de la semnarea acordului. Costul intregului program a fost estimat la circa 1.6 miliarde de euro (inclusiv TVA) si presupune, dincolo de constructia propriu-zisa a navelor, si achizitia munitiilor, suportul logistic initial, instruirea echipajelor, dar si colaborarea santierului la modernizarea altor nave, precum si elemente de offset.Liviu Dragnea a declarat miercuri la Antena 3 că hotărârea de guvern care stabileşte procedura de achiziţie a corvetelor pentru Armata Română este "ilegală" şi trebuie abrogată."Acolo este o problemă serioasă. (...) În situaţia respectivă acea hotărâre de guvern nu putea fi adoptată fără să existe aprobarea Parlamentului. Ceea ce cred eu că va face Guvernul - şi trebuie să facă - să abroge acea hotărâre de guvern şi să reia procedura legală care înseamnă eventual memorandum în Guvern, solicitarea de la Parlament pentru aprobare după care să purceadă la hotărârea de guvern care să aibă un rezultat sau altul", a spus Dragnea, citat de Agerpres.Procedura de achizitie aleasa de Guvern, in contextul regulilor europeneGuvernul Ciolos a decis sa adopte HG-ul pentru achizitia corvetelor respectand OUG 114/2011, care transpune Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European si a Consiliului, si care stipuleaza ca Guvernul are dreptul de a stabili circumstantele si procedurile specifice pentru atribuirea contractelor de achizitie publica in situatiile prevazute de art. 346 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE).Articolul 346 din TFUE spune ca orice stat membru poate lua masurile pe care le considera necesare pentru protectia intereselor esentiale ale sigurantei/securitatii sale si care se refera la productia sau comertul cu armament, munitie si material de razboi."Interesul esential de securitate pentru statul roman il constituie consolidarea/ dezvoltarea pe teritoriul national a unei capabilitati industriale navale, in domeniul militar, in care sa se construiasca si sa se doteze o prima corveta in intervalul de 2,5 ani si gruparea de 4 corvete intr-o perioada de maxim 7 ani, in vederea furnizarii si intrarii in inzestrarea fortelor navale romane", sustine MApN in nota de fundamentare a HG-ului."Ulterior, aceasta capabilitate navala de pe teritoriul national va trebui sa fie in masura sa execute lucrarile de mentenanta a corvetelor pe durata de viata a acestora, dar si lucrari de mentenanta pentru restul navelor din cadrul fortelor navale romane, asigurandu-se o crestere considerabila a securitatii aprovizionarii pe timp de pace, in situatii de criza si la razboi", se mai arata in document.În spațiul public au fost făcute mai multe afirmații fără temei cu privire la o decizie a guvernului condus de Dacian Cioloș de achiziționare a unor nave militare de tip ”corvetă” pentru dotarea forțelor militare navale române. În acest context, facem următoarele precizări:Hotărârea de Guvern, la care se face referire in spațiul public, nu a fost și nici nu a intenționat să fie o decizie de achiziție publică privind cumpărarea unor nave militare marine. HG-ul respectiv nu reprezintă un contract semnat sau aprobat, ci stabilește doar procedura care urma să se desfășoare pentru achiziția acestor nave militare marine.În conformitate cu prevederile legale existente, inițierea achiziției publice ar fi avut loc numai după aprobarea condițiilor de achiziție de către Parlamentul României.Urmând intru totul procedura stabilită de lege, în mod transparent, Guvernul a informat Parlamentul României, căruia i-a solicitat aprobarea prin Lege a condițiilor de achiziție a navelor militare marine respective. În absența unui aviz din partea Parlamentului, Guvernul, la acea data, nu a luat nicio decizie în privința negocierilor, tocmai pentru că procedura legală a avizării de către Parlament nu era finalizată.O așa-zisă ”abrogare” a Hotărârii de Guvern respective, prin care erau stabilite doar procedurile legale de desfășurare a acestor achiziții, ar echivala cu o neasumare a acelor condiții. Actualul Guvern și Parlament pot oricând întrerupe negocierile pentru achiziția unor nave militare marine din motive de oportunitate pe care doar ei le pot susține și argumenta. Însă, respingem categoric ideea că o astfel de abrogare ar putea avea ca temei nerespectarea condițiilor legale de adoptare a Hotărării de Guvern respective.Prin anularea acestei proceduri de achiziție, Guvernul actual trebuie să-și asume și că renunță la construcția unor nave militare în șantierele navale din România, din Galați și Constanța, unde lucrează peste 25.000 de români și care asigura în același timp un nivel de investiții de peste 1,6 miliarde Euro.Precizăm că domnul Gabriel Leș, actualul ministrul al Apărării Naționale a fost secretar de stat în cadrul aceluiași minister, responsabil cu înzestrarea Armatei, în perioada desfășurării acestor negocieri și poate oferi mai mule detalii privind această procedură de achiziție publică pentru dotarea forțelor militare navale române.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date suplimentare:Programul strategic de înzestrare ,,Corvetă multifuncţională” a parcurs o procedură de transparenţă decizională în materie de achiziţii fără precedent în România (proiectul de HG a fost prezentat pe site), care a urmat cu rigurozitate toți pașii impuși de legile în vigoare.Având în vedere faptul că valoarea estimată a contractului, fără TVA, este mai mare decât echivalentul în lei a 100 milioane euro, Ministerul Apărării Naţionale a transmis Parlamentului României, în data de 18 octombrie 2016, scrisorile prin care se solicită aprobarea prealabilă pentru iniţierea procedurii de atribuire, așa cum prevede art. 51 alin. 2 din OUG 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii.În pregătirea atribuirii contractului de achiziție, Guvernul României a aprobat, așa cum prevede legea, circumstanţele şi procedura specifică aferentă programului strategic de înzestrare ,,Corvetă multifuncţională” în vederea furnizării de către Damen Shipyards Group, prin Damen Schelde Naval Shipbuilding BV, a patru corvete din clasa SIGMA - proiect 10514, construite şi dotate în Şantierul Naval Damen Galaţi S.A., precum şi a suportului logistic iniţial. Valoarea estimată a acestui program, pe întreaga perioadă de şapte ani, este de 1,6 miliarde Euro (cu TVA), sumă în care sunt cuprinse şi achiziţia muniţiilor şi suportul logistic iniţial, care include şi instruirea echipajelor.Decizia de a propune Parlamentului României derularea contractului cu Damen Shipyards Group, prin Damen Schelde Naval Shipbuilding BV, pentru producerea a patru corvete din clasa SIGMA - proiect 10514 în Şantierul Naval Damen Galaţi S.A., a avut în vedere un studiu-concept în care au fost analizate 13 proiecte de corvete. În cadrul acestui studiu au fost identificate patru proiecte care puteau răspunde cerinţelor formulate de Forţele Navale Române. Dintre toate aceste proiecte, nava din clasa SIGMA (Ship Integrated Geometric Modular Design Approach) prezintă cele mai mari avantaje.Totodată, posibilitatea producerii lor la Galați îndeplinește interesul esenţial de securitate al țării noastre, respectiv asigurarea securității furnizării navelor după producerea lor și a securității mentenanţei, după intrarea în exploatare.Şantierul Naval Damen Galaţi S.A va colabora cu reprezentanți ai industriei naționale de apărare, atât în activitatea de realizare propriu-zisă a corvetelor, cât şi în proiecte de modernizare a altor nave din dotarea Forţelor Navale Române, respectiv a celorlalte obligaţii de acţiuni compensatorii (offset) ce revin companiei olandeze, ceea ce va atrage oportunități importante de dezvoltare, atât pe orizontală, în industria de profil naţională, cât şi în spectrul mai larg, al altor companii româneşti.