Motivare CCR: Guvernul nu a impiedicat CSM sa-si realizeze o atributie constitutionala

"Curtea constata ca adoptarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal si a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala nu a generat un conflict juridic de natura constitutionala intre autoritatea executiva - Guvernul Romaniei, pe de o parte, si autoritatea judecatoreasca - Consiliul Superior al Magistraturii, pe de alta parte, intrucat Guvernul nu a impiedicat autoritatea judecatoreasca, reprezentata de CSM, sa isi realizeze o atributie constitutionala, ci a actionat intra vires, exercitand o competenta proprie conferita de prevederile art. 115 din Legea fundamentala", se arata in motivarea publicata joi pe site-ul CCR.Instanta constitutionala a retinut ca Guvernul nu are obligatia constitutionala sau legala de a solicita avizul CSM in alte materii decat activitatea autoritatii judecatoresti, iar CSM nu are abilitarea legala de a emite un astfel de aviz."In prezenta cauza (...), Curtea observa faptul ca autorii sesizarii, prin criticile formulate, nu tin seama de dispozitiile legale si constitutionale referitoare la competenta Consiliului Superior al Magistraturii, si nici de jurisprudenta Curtii Constitutionale in materia avizelor pe care aceasta autoritate publica este abilitata sa le adopte. (...) Instantele judecatoresti, Ministerul Public si Consiliul Superior al Magistraturii, componente ale autoritatii judecatoresti (...) au misiunea constitutionala de a realiza justitia (...), de a reprezenta interesul general al societatii si de a apara ordinea de drept, in activitatea judiciara (...), respectiv de a realiza rolul de garant al independentei justitiei (...), si nicidecum un rol in activitatea de elaborare a actelor normative, prin participarea la procedura de legiferare", se mentioneaza in motivare.CCR mai apreciaza ca CSM, ca parte componenta a autoritatii judecatoresti cu rol de garant al independentei justitiei, nu poate fi transformat intr-un organ consultativ al Parlamentului sau Guvernului, ca autoritati legiuitoare, pentru ca ar fi afectate "valori constitutionale precum statul de drept sau principiul separatiei si echilibrului puterilor in cadrul democratiei constitutionale".Referitor la sesizarea privind existenta unui conflict de natura constitutionala intre Guvern si Parlament, CCR a constatat ca decizia Guvernului de a adopta OUG 13/2017 nu poate fi calificata ca un act de arogare a unor puteri, atributii sau competente care apartin Parlamentului."Este evident ca Guvernul exercita in acest fel o competenta proprie prevazuta in mod expres de prevederile art. 115 din Legea fundamentala", se arata in motivare.CCR a discutat, pe 8 februarie, cererile presedintelui Klaus Iohannis si sefei CSM, Mariana Ghena, privind constatarea unui conflict intre puterile statului in urma adoptarii ordonantei de urgenta privind modificarea Codurilor penale. Instanta constitutionala a stabilit ca nu exista conflict juridic de natura constitutionala intre puterile statului in urma adoptarii OUG 13/2017.