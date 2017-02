Fanel "Cimino" Trandafir, lider al lumii interlope din Craiova, a fost retinut de procurori

Fanel Trandafir, zis Cimino, un cunoscut lider al lumii interlope din Craiova, a fost retinut, joi dupa-amiaza, de Parchetul Tribunalului Dolj, pentru constituire de grup infractional organizat.El este acuzat ca a constituit gruparea infractionala "Fratia", ai carei membri sunt anchetati in urma unui scandal provocat intr-un bar din centrul Craiovei."Din probele administrate pana in acest moment rezulta ca numitul Trandafir Fanel a aderat la grupul infractional Fratia, constituind impreuna cu inculpatii Ion Ilie, Rosianu Gigel, Zavera Gigi Vadik si numitul Pirvu Mihai, in prezent decedat, nucleul de decizie al gruparii infractionale.Ulterior constituirii grupului infractional si a nucleului de decizie aratat, numitul Trandafir Fanel, zis Cimino, prin actiuni individuale, care se circumscriu infractiunii de amenintare, a sprijinit existenta acestuia", se arata intr-un comunicat al Parchetului Tribunalului Dolj.In luna noiembrie, sapte persoane au fost arestate preventiv, dupa ce au provocat un scandal intr-un local din Craiova. In prezent, doi dintre agresori mai sunt in arest.Scandalul dintre cele sapte persoane, care a avut loc in noaptea de 4 spre 5 noiembrie 2016 si in urma caruia craioveanul Marian Cristian Vladescu s-a ales cu mai multe lovituri, a fost premeditat.Fanel Trandafir are un restaurant si mai multe baruri in Craiova, iar in 2003 le-a interzis romilor din oras sa mai intre in localurile sale. In urma acestei situatii, peste 300 de romi au iesit in strada cu furci, topoare si sabii.