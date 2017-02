Senatul Universitatii Bucuresti a crescut media de admitere la masterat de la 5 la 6

Senatul Universitatii din Bucuresti a aprobat, in cadrul sedintei de miercuri, Metodologia organizarii si desfasurarii concursului de admitere 2017, pentru studii universitare de masterat."Noutatea majora a metodologiei de admitere la studiile de masterat 2017 o reprezinta cresterea mediei minime de admitere, de la cinci (5), in 2016, la sase (6), in 2017. Senatul Universitatii din Bucuresti. Media minima de admitere va fi stabilita de consiliul facultatii, dar nu poate fi mai mica decat 6 (sase)", se arata in documentul aprobat de Senatul Universitatii din Bucuresti", explica Mirabela Amarandei.Potrivit metodologiei, vor fi scutiti de plata taxei de inscriere la admitere, o singura data, in cadrul Universitatii din Bucuresti, candidatii orfani de ambii parinti, cei proveniti din casele de copii sau din plasament familial, dar si copiii personalului didactic in activitate si cel pensionat, precum si copiii personalului incadrat in institutiei.Admiterea la programele masterale se desfasoara in sesiunea iulie - septembrie 2017, pe locuri finantate de la buget si pe cele cu taxa, atat pentru invatamantul cu frecventa, cat si pentru cel cu frecventa redusa.