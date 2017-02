Tutuianu: La urmatoarea sedinta a comisiei SRI vom discuta existenta unui protocol DNA-SRI

''Vom discuta, saptamana viitoare am sedinta la comisia parlamentara, cu mai multe subiecte, si vom discuta cum abordam si aceste lucruri'', a spus Tutuianu.Intrebat de jurnalisti ce vor discuta concret membrii comisiei despre acest protocol, Tutuianu a tinut sa precizeze: ''Vom discuta cum abordam aceste lucruri, am fost atent la formulare, am vazut ca se poate interpreta gresit''.El a adaugat ca nu poate oferi prea multe detalii, fiind vorba de documente clasificate.''Vorbim despre documente care sunt clasificate, ca urmare relatii despre acest subiect nu va pot da. In al doilea rand, protocoalele nu implica doar SRI, pana la urma SRI este un prestator de servicii. Sigur ca se pune problema in ce limite a prestat serviciul respectiv si daca deciziile CSAT-ului au adaugat la lege, dand atributii care nu sunt ale Serviciului Roman de Informatii. Si al treilea lucru pe care vrea sa vi-l spun este ca problema protocoalelor intereseaza in egala masura mai multe institutii, intereseaza pe cei care au incheiat asemenea protocoale, ANAF, de exemplu, Curtea de Conturi, daca exista vreun asemenea protocol, Ministerul de Interne, intereseaza CSM-ul'', a mai spus senatorul PSD Adrian Tutuianu.Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) ar trebui sa fie cel mai interesat de analiza acestor protocoale, a adaugat Tutuianu.''CSM-ul ar trebui sa fie cel mai interesat de analiza acestor protocoale, din perspectiva atributiei legale de aparator al justitiei. Sigur ca intereseaza CSAT, pentru ca, din ce a rezultat din ce e in spatiul public, aceste protocoale intre SRI si Justitie au la baza o hotarare a CSAT, despre care s-a spus in spatiul public ca a adaugat, clar ca a adaugat la legislatia existenta si poate aduce in atentie modul in care sunt respectate drepturile si libertatile fundamentale. Este anormal intr-un stat de drept ca cineva sa fie trimis in judecata sau o cauza sa fie solutionata pe baza unui act normativ care nu este adus la cunostinta publica, vorbesc de hotararea CSAT-ului. Cunoasterea legii este si o obligatie, dar in acelasi timp si un drept pentru orice persoana din aceasta tara'', a afirmat Adrian Tutuianu.Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, nu a participat la videoconferinte organizate de SRI, nici saptamanal, nici ocazional si nu are instalate in birou terminale speciale prin care sa poata comunica instantaneu cu SRI, afirma pe 27 ianuarie Ministerul public intr-un comunicat de presa in care dezminte informatiile aparute in spatiul public.Mai mult decat atat, spune Parchetul General, nu exista si nu a existat nici un protocol de colaborare SRI-DNA si nici protocol secret Coldea/Kovesi, si nu au existat echipe mixte SRI-procurori ori intalniri intre procurori si ofiterii de informatii in case conspirative. Ministerul Public da asigurari ca toate dosarele penale sunt instrumentate strict prin raportare la legislatia in vigoare.