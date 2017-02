Ungaria va compara 100 de produse alimentare din supermarketuri cu cele cu aceeasi eticheta din stainatate

Inspectia va implica 100 de produse din toate sectoarele industriei alimentare si va include compararea ingredientelor si teste senzoriale, a spus Robert Zsigo, secretar de stat in Ministerul Agriculturii, insarcinat cu siguranta in supermarketuri.Primele rezultate ale inspectiei urmeaza sa fie publicate la jumatatea lunii martie, a spus el.Un oficial guvernamental ungar, Janos Lazar, a declarat saptamana trecuta, intr-un briefing de presa, ca guvernul trebuie sa analizeze problema calitatii inferioare a produselor vandute de companiile multinationale in Ungaria, din punctul de vedere al protectiei consumatorilor si a sigurantei alimentare.Lazar a spus ca este indignat de un raport al Nebih care a comparat 24 de mostre de produse din Austria si Ungaria. Raportul a confirmat acuzatiile ca companiile incearca sa vanda "gunoaiele industriei alimentare" in Ungaria, a aratat el. Cehia va presa Uniunea Europeana sa interzica vanzarea de produse alimentare inferioare in estul Europei sub acelasi brand ca mancarea mai buna disponibila in cele occidentale, a spus marti ministrul agriculturii de la Praga, potrivit Reuters.Cehii se alatura astfel Slovaciei si Ungariei, care spun si ele ca multinationalele din domeniul alimentar vand mancare mai proasta pe piata estica - mai saraca si mai putin competitiva. "In practica, in cazul anumitor produse, suntem cosul de gunoi al Europei", a spus ministrul ceh al agriculturii, Marian Jurecka.De asemenea, autoritatiile slovace au anuntat in urma cu doua saptamani ca au descoperit diferente de gust, compozitie si aspect in aproape zece produse alimentare vandute local, prin comparatie cu aceleasi produse din Germania si Austria.O dezbatere similara a existat in Parlamentul European in urma cu cativa ani, cand europarlamentarii au abordat problema intr-o dezbatere referitoare la o intrebare pusa de eurodeputata Elena Oana Antonescu (Romania), de la Grupul Partidului Popular European (Crestin Democrat).Intr-un schimb de opinii din cadrul comisiei pentru mediu, sanatate publica si siguranta alimentara, reprezentantul Comisiei Europene, Jerome Lepeintre, a aratat ca producatorii schimba ingredientele in functie de puterea de cumparare, gusturile si traditiile din diferite tari (de exemplu, Nutella este mai solida in Germania decat in Franta, deoarece in Franta painea este mai putin rezistenta decat in Germania).Parlamentul European si Consiliul au adoptat in 2005 Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale ale intreprinderilor de pe piata interna fata de consumatori. Tot mai multe state europene se plang ca producatorii de produse alimentare, cosmetice si articole vestimentare incalca aceasta directiva.