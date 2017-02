Cum vrea Guvernul sa tina olimpicii in tara: Le ofera cate 3.500 euro pe an si inca 5.000 de euro, daca fac echipe de cercetare de cate cinci, cu obligatia de a studia si de a lucra 10 ani in tara

"In vederea cresterii competitivitatii in invatamantul superior si stabilirea tinerilor dotati in tara si totodata pentru intinerirea fortei de munca in societatea romaneasca, am venit cu o nota si apoi o sa venim cu reglementarea referitor la acordarea unui grant de cercetare pentru olimpicii romani care au obtinut locul I, II, III la olimpiadele internationale si nationale", a declarat Valeca, la inceputul sedintei de Guvern de joi. Acesta a precizat ca este vorba de un grant de 3.500 de euro, iar pentru echipe de cinci olimpici care vor face modele experimentale inca 5.000 de euro.Zilele trecute, Academia Romana a propus ca absolventii de facultate care au beneficiat de subventia de la buget sa fie obligati sa munceasca in tara, dupa terminarea studiilor, un interval de timp egal cu durata studiilor subventionate, sau sa deconteze cheltuielile inregistrate de stat cu pregatirea lor profesionala, potrivit. Academia atrage atentia ca exodul tinerilor cu studii superioare a atins cote alarmante.Propunerea apare in Strategia de Dezvoltare a Romaniei pe urmatorii 20 de ani, un document de aproape 1000 de pagini, publicat marti, in care Academia Romana face o diagnoza a situatiei Romaniei in fiecare domeniu strategic."Pentru a reduce pierderile de capital uman cu pregatire superioara, prin parasirea tarii, credem ca se impune ca orice absolvent de invatamant superior, beneficiar al subventiei de la buget, sa fie obligat sa lucreze in tara un interval de timp egal cu durata studiilor subventionate, sau sa deconteze cheltuielile cu pregatirea profesionala", se arata in strategia de dezvoltare a sistemului de educatie romanesc in urmatorii 20 de ani, publicata de Academia Romana.In document, academicienii mai propun trasee posibile si borne pentru a apropia tara noastra de statele europene dezvoltate. "Programul de actiune propus are in vedere: pe termen scurt - stoparea fenomenelor negative din economie si societate; pe termen mediu - situarea Romaniei pe o pozitie medie din punct de vedere al nivelului de trai al tarilor din zona Visegrad si pe termen lung - situarea Romaniei pe o pozitie medie a tarilor dezvoltate din UE corespunzatoare din punct de vedere al resurselor de care dispune pe plan uman, al resurselor naturale, economic, geo-politic in cadrul UE", arata presedintele Academiei in prefata documentului.