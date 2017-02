Viktor Orban, prima infrangere majora in fata societatii civile din Ungaria: Budapesta isi retrage candidatura pentru Olimpiada din 2024 dupa o campanie - fulger a unei noi organizatii formata din tineri

Fekete-Gyor Andras, seful Momentum Foto: Facebook

Momentum, organizatie a societatii civile, e condusa de avocatul Andras Fekete-Gyor, nascut in 1989, anul in care Ungaria a scapat de comunism. Liderul miscarii spune ca revolutia anti-comunista nu s-a incheiat, pentru ca Ungaria e condusa de Viktor Orban, un lider cu instincte autoritare.Momentum a colectat 226.000 de semnaturi pentru organizarea unui referendum in Budapesta, referendum in care locuitorii sa spuna daca sunt de acord sau nu cu organizarea Jocurilor Olimpice - un proiect extrem de costisitor, care ar fi putut secatui bugetul capitalei maghiare. Momentum a sesizat perfect ca obictivul simbolic al lui Orban si FIDESC nu este impartasit de cetatenii de rand si a lansat o campanie-fulger, care a speriat practic paartidul de guvernamant, scrie Reuters.Liderul Momentum a declarat aseara ca Orban si FIDESZ au dat dovada de "lasitate" cand au retras candidatura Budapestei, fara a astepta rezultatul referendumului.Reuters mai scrie ca, desi Momentum nu e inregistrat ca partid politic, succesul din aceasta campanie si faptul ca e formata din tineri fara pete si fara controverse ar putea transforma miscarea civila intr-o forta politica de temut atat pentru liderul autoritar Viktor Orban, cat si pentru opozita politica, extrem de slaba in acest moment.De la venirea la putere in 2010, Orban a reusit practic sa captureze statul maghiar, conducand cu mana de fier institutiile, pe care le-a subordonat intereselor de partid. El foloseste o ideologie anti-europeana si anti-occidentala tot mai pronuntata, fiind in paralel un aliat al Rusiei.