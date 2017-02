Dragnea vrea sa puna cruce achizitiei de corvete produse in Romania de o firma olandeza

"Acolo este o problemă serioasă. (...) În situaţia respectivă acea hotărâre de guvern nu putea fi adoptată fără să existe aprobarea Parlamentului. Ceea ce cred eu că va face Guvernul - şi trebuie să facă - să abroge acea hotărâre de guvern şi să reia procedura legală care înseamnă eventual memorandum în Guvern, solicitarea de la Parlament pentru aprobare după care să purceadă la hotărârea de guvern care să aibă un rezultat sau altul", a spus Dragnea, citat de Agerpres.El a precizat că în achiziţia acestei tehnici trebuie avute în vedere preţul, utilitatea, "dimensiunea offset-ului", dar şi "poziţionarea strategică cu partenerii din NATO"."Aici vorbim de un profund interes naţional, major. La orice achiziţie se ajunge trebuie să se ajungă pe cale legală. Deci acea hotărâre de guvern trebuie să fie abrogată. Asta e prima condiţie. A doua condiţie - trebuie să vedem care e cea mai folositoare variantă pentru statul român din toate punctele de vedere. Din punct de vedere al preţului, din punct de vedere al dimensiunii offset-ului în România, din punct de vedere al utilităţii tehnicii militare respective şi din punct de vedere al poziţionării noastre strategice cu partenerii din NATO. Toate aceste elemente trebuie luate în calcul pentru că aşa face orice ţară din lume", a adăugat liderul PSD.Reamintim ca, la finalul lunii noiembrie 2016, guvernul Ciolos a adoptat o Hotarare de Guvern prin care se stabilea procedura prin care Ministerul Apararii sa incheie un contract cu santierul naval olandez Damen de la Galati pentru construirea a patru corvete multifunctionale de ultima generatie, prima dintre ele urmand a fi livrata in primii 2,5 ani de la semnarea acordului.Costul intregului program a fost estimat la circa 1.6 miliarde de euro (inclusiv TVA) si presupune, dincolo de constructia propriu-zisa a navelor, si achizitia munitiilor, suportul logistic initial, instruirea echipajelor, dar si colaborarea santierului la modernizarea altor nave, precum si elemente de offset.Guvernul a decis prin HG procedura pentru achizitia corvetelor, dar asteapta aprobarea Parlamentului pentru demararea oricarui contractGuvernul a ales corvetele Damen dupa un studiu in care au fost luate in considerare mai multe variante (detalii aici) si a decis initierea unei proceduri de achizitie diferita de o licitatie publica in conformitate cu legislatia la nivel european care permite statelor sa realizeze astfel de achizitii pe domeniul militar.Practic, HG-ul adoptat de Guvern nu reprezinta un contract semnat sau macar aprobat, ci stabileste doar conditiile si liniile mari in care un astfel de contract poate fi semnat intre statul roman si compania vizata. Initierea achizitiei publice are loc abia dupa aprobarea din partea Parlamentului.Procedura de achizitie aleasa de Guvern, in contextul regulilor europeneGuvernul Ciolos a decis sa adopte HG-ul pentru achizitia corvetelor respectand OUG 114/2011, care transpune Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European si a Consiliului, si care stipuleaza ca Guvernul are dreptul de a stabili circumstantele si procedurile specifice pentru atribuirea contractelor de achizitie publica in situatiile prevazute de art. 346 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE).Articolul 346 din TFUE spune ca orice stat membru poate lua masurile pe care le considera necesare pentru protectia intereselor esentiale ale sigurantei/securitatii sale si care se refera la productia sau comertul cu armament, munitie si material de razboi."Interesul esential de securitate pentru statul roman il constituie consolidarea/ dezvoltarea pe teritoriul national a unei capabilitati industriale navale, in domeniul militar, in care sa se construiasca si sa se doteze o prima corveta in intervalul de 2,5 ani si gruparea de 4 corvete intr-o perioada de maxim 7 ani, in vederea furnizarii si intrarii in inzestrarea fortelor navale romane", sustine MApN in nota de fundamentare a HG-ului."Ulterior, aceasta capabilitate navala de pe teritoriul national va trebui sa fie in masura sa execute lucrarile de mentenanta a corvetelor pe durata de viata a acestora, dar si lucrari de mentenanta pentru restul navelor din cadrul fortelor navale romane, asigurandu-se o crestere considerabila a securitatii aprovizionarii pe timp de pace, in situatii de criza si la razboi", se mai arata in document.