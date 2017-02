Rusia a creat o forta armata pentru operatiuni informationale: Propaganda trebuie sa fie inteligenta si eficienta

"Propaganda trebuie sa fie inteligenta, facuta cu competenta si eficienta", a spus ministrul apararii, Sergei Shoigu, anuntand noua forta.Shoigu nu a precizat daca "fortele pentru operatiuni informationale" vor fi sub comanda unei forte militare rusesti existente sau vor opera in mod independent.In 2013, Interfax informa ca armata creeaza o unitate de razboi cibernetic, dar oficiali rusi au negat informatia.Actualul anunt a venit la cateva ore dupa ce ministerul de externe a lansat un site pentru combaterea "stirilor false".Ministerul apararii de la Moscova a devenit mai activ in media in ultimele 18 luni, noteaza publicatia citata. Dupa interventia surpriza a Rusiei in Siria, ministerul apararii a devenit activ pe Twitter si Facebook, publicand in mai multe limbi informatii despre campania Rusiei in Siria.