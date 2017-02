Scolile organizeaza incepand de joi "Ziua Portilor Deschise" pentru clasa pregatitoare

Calendarul inscrierii in clasa pregatitoare pentru anul scolar 2015-2016

Tot in aceasta perioada, in unitatile de invatamant prescolar se organizeaza intalniri pentru informarea si consilierea parintilor copiilor din gradinita care vor fi cuprinsi, in anul scolar 2017 - 2018, in invatamantul primar.Realizarea evaluarii nivelului de dezvoltare psihosomatica a copiilor pentru care Metodologia prevede aceasta evaluare.Comunicarea rezultatului evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copilului, in scris, parintelui care a solicitat evaluarea.Completarea de catre parinti, online sau la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea copiilor, a cererilor tip de inscriere. Validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant la care se solicita inscrierea copiilor, zilnic, in intervalul 8:00 - 18:00 (luni - vineri) , respectiv 9:00 - 13:00 (sambata).Depunerea si validarea cererilor-tip de inscriere de catre parintii care solicita inscrierea copiilor la scoala speciala.Transmiterea de catre centrele judetene de resurse si asistenta educationala / Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala a procesului-verbal in care este inscris rezultatul evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copiilor din judet / municipiul Bucuresti, catre comisia judeteana / a municipiului Bucuresti de inscriere a copiilor in invatamantul primar (comisia judeteana / a municipiului Bucuresti)Procesarea, de catre comisia nationala de inscriere a copiilor in invatamantul primar (Comisia nationala), a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice si repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti au solicitat acest lucru in cererea-tip de inscriere.Procesarea, la nivelul unitatilor de invatamant, pe baza informatiilor din cererile-tip de inscriere si din documentele depuse de parinti, a cererilor parintilor care solicita inscrierea la o alta unitate de invatamant decat scoala de circumscriptie, pe locurile ramase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de inscriere din unitatile de invatamant, prin aplicarea criteriilor generale si specifice de departajare si validarea de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant a listei candidatilor admisi in aceasta faza.Marcarea, in aplicatia informatica, a cererilor - tip de inscriere pentru candidatii admisi in aceasta faza.Procesarea de catre Comisia nationala a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice si repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti au solicitat inscrierea la o alta unitate de invatamant decat scoala de circumscriptie, dar nu au fost admisi din lipsa de locuri si care au exprimat in aceasta faza optiunea pentru inscrierea in scoala de circumscriptie.Afisarea in unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului scolar si al unitatilor de invatamant a candidatilor inmatriculati, a numarului de locuri ramase libere si a listei copiilor neinscrisi dupa prima etapa.