Presedintele Klaus Iohannis participa la bilantul DNA pe 2016

Raportul anual de activitate al Directiei Nationale Anticoruptie pe anul 2016 va fi prezentat, miercuri, de procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.Sedinta este programata sa inceapa la ora 11.00, la Sala de Marmura a Cercului Militar National din Bucuresti.La reuniune sunt asteptati sa participe presedintele Klaus Iohannis, ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, procurorul general, Augustin Lazar, presedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Mariana Ghena, vicepresedintele CSM, Cristian Ban, presedintele instantei supreme, Cristina Tarcea, precum si procurorul-sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu.In 7 februarie, procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi afirma ca, in 2016, din peste 400 de dosare trimise in instanta, doar 1 la suta au fost restituite, restituirea neinsemnand insa incheierea procesului penal."Statistic, anul trecut procurorii au trimis in instanta 403 dosare si doar patru au fost restituite definitiv la DNA, adica intr-un procent de sub 1 la suta", a declarat Kovesi, la Radio Romania Actualitati.Ea a precizat ca restituirea nu inseamna finalul procesului penal, nu inseamna ca persoana respectiva este vinovata sau este nevinovata."Au fost cazuri in care s-au dat solutii de condamnare", a explicat Laura Codruta Kovesi.Directia Nationala Anticoruptie anuntase, inainte de declaratia procurorului-sef, ca in ultimele sase luni ale anului 2016 nu s-a inregistrat nicio restituire definitiva.De asemenea, institutia mai consemna ca, la criteriul "restituiri definitive¬, pe anul 2015 s-a dispus restituirea definitiva in patru dosare, iar in anul 2014 tot in patru dosare."Restituirea dosarului la procuror vizeaza completarea urmaririi penale in conformitate cu precizarile facute de judecatorul de camera preliminara si nu echivaleaza cu exonerarea de raspundere penala a inculpatului. In unele situatii restituirea poate sa vizeze si aspecte de forma ale rechizitoriului", preciza Directia Nationala Anticoruptie.