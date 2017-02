Hoyt Yee a avut un singur mesaj pentru Guvernul Grindeanu repetat de zeci de ori  in toate felurile posibile: Atentie la statul de drept! De ce tema este considerata esentiala pentru parteneriatul strategic cu Statele Unite

Oficialul american s-a aflat miercuri la Bucuresti, unde a declarat ca s-a intalnit cu un reprezentant al presedintiei, cu un consilier prezidential, cu un reprezentant al MAE, cu un procuror al DNA si cu jurnalisti. Joi ar urma sa se vada cu primarul orasului Constanta si cu studenti de la Universitatea Ovidius din Constanta.

Redam mai jos integral sesiunea de intrebari si raspunsuri pe care Hoyt Yee a avut-o cu un grup de jurnalisti, inclusiv de la HoNews.ro.Va multumesc pentru intrebare. Permiteti-mi sa incep subliniind ca SUA si Romania au un parteneriat foarte puternic si strategic si ne asteptam ca el sa continue si sa se consolideze. Acesta este obiectivul nostru. De asemenea, desigur, Romania si Statele Unite ale Americii sunt membri NATO, suntem parteneri NATO, suntem prieteni si vom colabora in orice mod posibil pentru a consolida cooperarea noastra. Incidentul mentionat a fost indeaproape urmarit de Washington si de alte capitale europene, pentru ca noi credem -- si intelegem ca si romanii cred acest lucru - ca in orice democratie,Este important in primul rand pentru acea tara, este important pentru democratie; pentru ca o tara sa fie puternica, sa reziste, sa poata raspunde nevoilor si dorintelor cetatenilor sai, ea trebuie sa fieProbabil ati vazut saptamana trecuta la Bruxelles si la Munchen declaratiile unora dintre liderii americani - vicepresedintele Mike Pence, secretarul de stat Rex Tillerson -- ca noi credem ca relatia dintre Europa si Statele Unite se bazeaza pe valorile comune ale democratiei, libertatii siCu alte cuvinte, obiectivele noastre comune de a promova pacea si prosperitatea in regiunea transatlantica nu au fost alese la intamplare, ci se bazeaza pe o mostenire comuna, pe o experienta comuna si, chiar mai important, pe niste valori comune. Iar aceste valori sunt importante ca fundament al cooperarii noastre. Asadar, in cazul oricarei tari, fie ca este vorba despre Romania sau orice alta tara cu care avem o relatie stransa, in special in cazul partenerilor NATO,, ca si la situatia economica sau situatia politica a tuturor statelor partenere si prietene.Acestea sunt importante pentru securitatea si stabilitatea acelor tari, dar si pentru NATO - daca vorbim despre o tara membra NATO - sunt importante pentru SUA. Asadar, cred ca mesajul nostru in acele declaratii, atat in declaratia comuna a celor sase ambasade, cat si in cea publicata de Washington in aceeasi perioada, accentul se pune pepe credinta ca e important pentru relatie ca toate tarile implicate sa demonstreze loialitate fata de acele valori. Ca in cazul oricarei organizatii, institutii, structuri, trebuie sa existe un fundament, iar pentru noi acea fundatie este reprezentata de acele valori. Daca angajamentul fata de aceste valori este puternic, daca actiunile institutiilor sustin, consolideaza aceste valori, atunci structura organizatiei va fi puternica. Daca fundatia este slabita, daca angajamentul fata de aceste valori este slab, acest lucru afecteaza inevitabil si restul structurii. Asadar, obiectivul nostru este sa ajutam lala consolidarea angajamentului fata de acele valori, fata de toate promisiunile asumate. I-ati auzit pe liderii nostri vorbind la Munchen si la Bruxelles despre nevoia ca toti aliatii NATO sa aloce 2% din PIB pentru aparare. Acesta este un alt exemplu de situatie in care dorim sa-i vedem pe aliati indeplinindu-si obligatiile. Indeplinirea obligatiilor presupune siNu am fost surprinsi ca romanii si-au demonstrat in numar maresi impotrivirea fata de orice eforturi percepute caNu a fost surprinzator pentru noi, ci a fost o sursa de inspiratie, de admiratie, la Washington si, sunt sigur, in multe capitale, vazand democratia in actiune, vazand oamenii sustinand ideile in care cred si trimitand mesaje reprezentantilor alesi de ei. Cred ca a fost foarte important si am apreciat faptul ca la scurt timp dupa proteste, prim-ministrul s-a distantat de initiativa, de schimbarile la Codul Penal care au fost cauza protestelor. Acest lucru a demonstrat ca a reactionat la motivele protestelor oamenilor. Acest lucru ne ofera incredere ca democratia este puternica in Romania. Totodata, cred ca este o situatie pe care vrem sa continuam sa o urmarim, asa cum am vazut si astazi ca exista in continuare protestatari in fata cladirii Guvernului. Cred ca acest lucru are o semnificatie importanta si reaminteste in acelasi timp ca suntem si trebuie sa fim cu totii interesati de urmatorii pasi. Suntem increzatori ca guvernul va lua masurile adecvate pentru a-i asigura din nou pe cetateni desi pentru a-si asigura aliatii, inclusiv pe Statele Unite, ca isi pastreaza angajamentul fata de aceasta valoare foarte importanta pe care se bazeaza Parteneriatul Strategic si NATO.Este un guvern nou, asa cum este si guvernul american. Cred ca ambele guverne trec printr-un proces de descoperire a pasilor initiali si de revizuire de politici, de lansare de noi initiative, asadar ambele guverne incep sa se cunoasa reciproc. Acesta este unul dintre motivele vizitei mele in Romania: sa aflu mai multe despre directia in care se indreapta guvernul,dar si mai amplu, in ce priveste securitatea, economia, securitatea energetica. Toate aceste subiecte vor fi analizate foarte atent prin dialog, prin comunicarea diplomatica obisnuita, inainte sa ajungem la concluzii definitive. Ceea ce este important cred, este sa avem acest dialog intre toate statele aliate NATO. Avem linii de comunicare deschise aici, il avem pe ambasadorul nostru in Romania, Hans Klemm, care a fost foarte activ in ultimele saptamani explicand guvernului roman ingrijorarile noastre, opiniile noastre cu privire la ce ar trebui sa se intample. Avem incredere ca guvernul a ascultat, a auzit care sunt ingrijorarile noastre si acesta este lucrul important in aceasta etapa: sa putem sa ne prezentam punctele de vedere, sa ne ascultam, sa ne respectam opiniile si, in cele din urma, sa ajungem la concluzii. As spune ca avem incredere ca guvernul ne asculta, ca intelege care este miza si intelege nevoia de a-si asigura partenerii si aliatii ca isi pastreaza angajamentul fata de acele valori pe care am intemeiat si pe care dorim sa continuam sa dezvoltam cel mai puternic parteneriat cu putinta.Ati mentionat o intrebare foarte buna. Evident, SUA respecta dreptul suveran al Romaniei si al liderilor sai alesi sa propuna si sa adopte legi, sa adopte politici, sa ia decizii, iar opiniile mele sunt exprimate in numele unei tari care este un prieten si aliat apropiat al Romaniei. Cu siguranta credem ca este important ca orice prieten sau aliat al Romaniei sa ne prezentam punctele de vedere, sa explicam atunci cand avem ingrijorari, asa cum am facut si vom continua sa facem acest lucru. Asa cum spuneam mai devreme, cu siguranta speram ca guvernul va lua masuri in primul randVor fi cred mai multe optiuni, mai multe posibilitati si nu vreau sa speculez cu privire la care este cea mai buna, care este cea corecta. Acest lucru va fi decis de guvern, de Parlament, si de fapt, de romani. Ce pot spune este ca noua noastra administratie de la Washington, administratia presedintelui Trump, prin secretarul de stat, prin vicepresedinte, a subliniat foarte clar caca asumarea raspunderii este un principiu important in relatiile cu alte tari, ca ii vom trage la raspundere pe aliati si parteneri, in ceea ce priveste obligatiile in cadrul NATO, de a-si respecta angajamentul de a aloca 2% din PIB pentru apararare, asa cum am auzit de mai multe saptamani bune. De asemenea, ii vom trage la raspundere, cu alte cuvinte ne vom astepta ca ei sa-si demonstrezedemocratie si libertate. Asadar vom continua sa urmarim cu atentie situatia, ne vom exprima ingrijorarile daca ele vor exista. Ne asteptam, speram si avem incredere ca guvernul va lua masuri de asigurare a cetatenilor si a aliatilor.Din pacate nu am avut aceasta ocazie. M-am intalnit insa cu un reprezentant al presedintiei, cu un consilier prezidential, cu un reprezentant al MAE, cu un procuror al DNA, cu dumneavoastra. Maine ma voi intalni cu primarul orasului Constanta si voi discuta cu studenti de la Universitatea Ovidius din Constanta.Hoyt Yee: Nu am vreo dovada ca Rusia a avut vreun rol in deciziile guvernului. In ce priveste implicarea Rusiei in presa, cred ca sunteti mai bine informati decat mine in privinta activitatilor mediatice ale Rusiei. La Washington suntem insa ingrijorati de ceea ce numim "influenta maligna a Rusiei"; de raspandirea de informatii false, de zvonuri, prin publicatii si canale sustinute de Rusia sau care simpatizeaza cu Rusia sau de catre anumiti politicieni rusi nu doar in aceasta parte a Europei, ci intr-o zona mai ampla, chiar si in tara mea. De aceea credem ca este foarte important sa sprijinim o presa independenta, libera si profesionista, libertatea de exprimare; sa sprijinim de asemenea societatea civila, nu o societatea civila cu o orientare sau alta, sau de un anumit tip, ci una vibranta, activa, care poate actiona liber, fara teama de represalii. Credem ca este de asemenea foarte important ca statele sa aiba in general institutii judiciare, executive si legislative puternice. Tarile cu institutii slabe tind sa fie mai putin capabile sa reziste influentei maligne a Rusiei sau a oricarei alte forte externe. Acesta este un alt motiv pentru care credem ca este important caIn tarile cu uncu o presa independenta puternica, cu institutii puternice, propaganda rusa, influenta maligna rusa are mai putin succes. Si din punct de vedere al cresterii economice in vremuri dificile pentru Europa, in acele tari care au stat de drept, care au un sistem judiciar si legislativ functional, exista in general un mediu de afaceri mai bun. Companiile, fie ele americane sau europene, prefera sa mearga in tari cu unEste un alt motiv pentru care speram foarte mult ca statul de drept va ramane puternic in Romania.Cred ca principala noastra dorinta legata de relatia SUA-Romania este ca aceasta sa devina mai puternica, iar parteneriatul si cooperarea noastra sa se extinda si sa se aprofundeze in multele domenii de cooperare actuale, in special domeniul securitatii, in care avem cea mai stransa cooperare, in care trupele noastre stau umar la umar in Afganistan. Asa cum stiti, trupe americane au sosit recent in Romania pentru a demonstra capacitatile de descurajare din aceasta parte a Europei. Din multe puncte de vedere, parteneriatul in domeniul securitatii este puternic. Ne dorim ca el sa se consolideze, nu vrem ca el sa devina mai slab. La fel in domeniul comercial si al investitiilor, credem ca exista potential de dezvoltare a relatiei, asadar preocuparea noastra este ca aceasta componenta sa se consolideze, nu sa devina mai slaba. In ce privestenu o slabire a sa, si ne dorim casi ale Parteneriatului nostru Strategic.Cred ca ati vazut probabil declaratia Camerei de Comert Americane de la inceputul lunii februarie, in aceeasi perioada cu scrisoarea celor sase ambasade si declaratia de la Washington. Evident, exista multa ingrijorare, pentru ca asa cum mentionam mai devremeca destinatie pentru investitii si comert. Asadar cred ca companiile au fost alarmate de schimbarile la Codul Penal si de semnalul transmis de acestea cu privire laIn acelasi timp, companiile au fost usurate, cred eu, sa vada guvernul renuntand la aceste masuri. Companii care au fost multumite, care au avut succes in Romania, au sperat ca, ca va exista in continuare interes din partea guvernului, a institutiilor din Romania fata de mentinerea unui mediu de afaceri atractiv care sa continue sa primeasca investitii straine directe si de care vor fi interesate mai multe companii din intreaga lume.: Nu am vazut vreo dovada ca exista vreo complicitate, vreun rol al corporatiilor, al companiilor americane sau din alte tari, in proteste. De fapt, in ce priveste companiile americane, cred ca este foarte improbabila o implicare, nu este o actiune pe care companiile americane ar putea-o justifica in fata actionarilor. Probabil ar fi ilegala participarea netransparenta intr-un proces politic, asadar cred ca este foarte improbabil. Ceea ce am putut vedea eu este ca sutele de mii de oameni care au protestat pasnic - subliniez, pasnic - in Romania au fost sincer ingrijorate, si-au dorit sincer sa transmita un mesaj guvernului. Nu cred ca a fost ceva fabricat sau sustinut cumva de corporatii. In ce priveste implicarea lui George Soros, din nou, nu am vazut vreo dovada, vreun fapt care sa sustina ca vreun ONG, inclusiv Fundatia Soros sau Fundatia pentru o Societate Deschisa se afla in spatele acestor proteste sau al vreuneia dintre demonstratiile din Romania sau din Europa. In multe alte tari unde exista proteste, unde exista activitati ale societatii civile care se opun guvernului, vedem aceleasi acuzatii, ca domnul Soros sau Guvernul SUA, ori Uniunea Europeana se afla in spatele acestora. Cred ca guvernele vor incepe sa inteleaga ca cetatenii nu au nevoie de o astfel de incurajare, sau de un vreun de sprijin financiar pentru a-si apara drepturile, ca, un viitor mai bun, locuri de munca si un nivel de trai mai ridicat si nimeni nu trebuie sa-i mituiasca pentru ca ei sa ia atitudine cu privire la aceste lucruri.Este determinata de vremea minunata de care am auzit ca se bucura Romania. Planuisem vizita in Romania de mai multe saptamani. De fapt, intentionam sa vin mai devreme, insa am fost impiedicat de o furtuna de zapada, asadar vizita nu este legata de evenimentele recente, trebuia sa aiba loc mai demult. As fi preferat sa vin mai devreme. Desiexista multe domenii in care avem o cooperare extrem de stransa cu guvernul si cu fortele armate romane. Exista multe domenii in care incercam sa sporim cooperarea si acesta a fost principalul punct al vizitei mele de astazi. Desigur,.Vom continua insa acest dialog, sa cunoastem noul guvern, sa gasim modalitati de consolidare a parteneriatului si de prevenire a slabirii lui.